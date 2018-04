Smikkelen en smullen in het ziekbed: het kán. Dit ziekenhuis helpt patiënten erbovenop met lekker eten Michiel van der Geest

11 april 2018

15u03

Bron: de Volkskrant 4 Medisch Minder verspilling, lekker en gezond eten naar de wens van de patiënt. Het kan. Gelderse Vallei in Ede is een voorloper in de ziekenhuisvoedselrevolutie die door Nederland waart.

Het nadeel van de levensgeschiedenis van Tine Bourgonje uit het Nederlandse Veenendaal is dat zij vaker dan een mens lief is een ziekenhuis van binnen heeft gezien. Hardnekkige eczeem achtervolgt haar al haar hele leven, een bacterie die haar verse heupprothese uitkoos voor het stichten van een kolonie leidde tot een nieuw feuilleton van pech, tegenslagen en ziekenhuisopnames.

Het voordeel van haar levensgeschiedenis is dat zij nu mag gelden als een ziekenhuisvoedselexpert. Ze weet het nog: het gaarkeukenvoedsel dat om 17.00 uur door de gangen werd gebracht, de walmen die je tegemoetkwamen, hetzelfde eten voor iedereen. Daarna kwamen de papiertjes waarop je tot wel 48 uur van tevoren moest aangeven waar je twee dagen later zin in zou hebben: vooropgesteld dat je er dan überhaupt nog was, of niet te misselijk om een hap door je keel te krijgen.

En nu zit ze hier, in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, en heeft ze van 7.00 uur ’s ochtends tot 18.15 uur ’s avonds roomservice tot haar beschikking, als ware ze in een luxe hotel. ‘Een supersysteem, ik mag zelf uitkiezen wat ik wil eten en wanneer.’ Een verse maaltijdsalade met feta, gegrilde groenten en pijnboompitten? Croissantje af en toe? Gestoofde zalmfilet met gebakken aardappeltjes en wokgroente? Tuurlijk, maar vergeet het toetje met extra eiwitten ook niet. Dat bevordert het herstel.

