Slaapapneu kan voortaan ook thuis opgespoord worden

16 maart 2018

18u19

In België zijn momenteel zo'n 70.000 apneupatiënten in behandeling. Vooraleer deze diagnose vastgesteld kan worden, moet je eerst een nachtje in een slaaplabo doorbrengen. Dat is niet ideaal. Artsen zien immers vaak dat mensen in het slaaplabo minder goed slapen dan thuis, waardoor de resultaten niet altijd accuraat zijn. De Leuvense startup Ecotosense ontwikkelde een apparaatje dat daarin verandering moet brengen. Dat schrijft De Tijd.

Frederik Massie en Bart Van Pee, twee jeugdvrienden, richtten samen Ectosense op. Samen wilden ze een product ontwikkelen waarmee slaapapneu thuis opgespoord kan worden: de NightOwl, een minitoestel dat op het voorhoofd wordt gekleefd en signalen opvangt over onder andere de ademhaling en zuurstofsaturatie. De volgende ochtend kun je de resultaten op je smartphone aflezen. Het apparaat geeft ook aan of een behandeling zou helpen of niet.

Veel patiënten met slaapapneu kampen met oververmoeidheid, concentratieproblemen of zelfs een hoge bloeddruk. 's Nachts klapt de luchtweg soms tientallen keren dicht door een verslapping van de mond- en keelspieren. Artsen vinden het echter moeilijk om een slaappatroon correct in kaart te brengen. Een nachtje in het labo is immers niet hetzelfde als een nachtje thuis.

Het is voor dit probleem dat Ectosense een oplossing heeft ontworpen. “Ons toestel hindert niet, en we doen de metingen in uw slaapkamer, gedurende vijf nachten”, aldus Van Pee.