Slaap jij op je zij? Dat is slecht voor je hart Ingrid De Vos

24 mei 2018

17u11

Bron: eigen berichtgeving 2 Medisch Op je zijde slapen is het beste voor het hart, zo is ons altijd voorgehouden. Maar een Nederlandse cardioloog ontdekte toevallig dat zijslapers juist meer hartritmestoornissen krijgen.

Het internetplatform hart.volgers.org werkt samen met het Catharina Hartcentrum in Eindhoven en wordt bemand door cardiologen van dit ziekenhuis. Zo zat dr. Lukas Dekker te scrollen door patiëntengetuigenissen. Het viel hem op dat veel mensen melding maakten van hartritmestoornissen wanneer zij op hun zij in slaap gevallen waren.

Mechanisch probleem

Zo kwam de cardioloog tot een nieuw inzicht. "Deze ervaringen deden me inzien dat ritmestoornissen allicht niet alleen ontstaan door 'elektrische problemen' in de prikkelgeleiding, maar ook een gevolg kunnen zijn van een mechanische factor. Het hart hangt, min of meer los in de borstholte, op aan de longaderen. Als je in bed plots op een andere zij gaat liggen, zit er door de zwaartekracht rek op de hartspier en kan er een trekkracht ontstaan bij de ophanging."

