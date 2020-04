Simulatie toont hoe één hoestje supermarktklanten twee gangen verder kan besmetten mvdb

10 april 2020

08u16 318 CORONAVIRUS Wie één enkele keer niest of hoest in een supermarkt, verspreidt een wolk van minuscule druppels die aanzienlijk langer in de lucht blijft hangen dan oorspronkelijk gedacht. Klanten die zich twee gangpaden verder bevinden, lopen zo gevaar op besmetting, is te zien in een verontrustende simulatie van Finse wetenschappers.

De Aalto-universiteit in Helsinki heeft samen met het Finse Meteorologisch Instituut, het VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland en de Universiteit van Helsinki onderzocht hoe aerosoldeeltjes (druppels kleiner dan 5 micrometer) uit de luchtwegen in de lucht worden getransporteerd. De minuscule druppeltjes komen vrij bij hoesten, niezen en zelfs praten. Drukke binnenruimtes vermijden is de boodschap, want de kleine deeltjes, die het coronavirus kunnen verspreiden, blijven langer in de lucht hangen dan gedacht. De wolk verspreidt zich tot ver buiten de directe omgeving van de hoestende persoon en verdunt in het proces, maar “dit kan enkele minuten duren”.

De vier onderzoeksinstanties voerden elk onafhankelijk van elkaar de proeven uit, en kwamen tot hetzelfde voorlopige resultaat. “Iemand die besmet is met het coronavirus, kan hoesten en wegwandelen, maar laat dan extreem kleine aerosoldeeltjes achter die het coronavirus dragen. Deze deeltjes kunnen in de luchtwegen van anderen in de omgeving terechtkomen”, legt assistent-professor Ville Vuorinen van de Aalto-universiteit uit. Meer dan dertig wetenschappers werkten aan de studie mee en gebruikten de rekencapaciteit van een ter beschikking gestelde supercomputer.

Ze raden aan de aanbevelingen van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn op te volgen: wie zich ziek voelt, blijft beter thuis en moet een fysieke afstand bewaren. Wie toch moet hoesten, doet dat in z’n elleboog of gebruikt een papieren zakdoek die nadien wordt weggegooid. Ook regelmatig de handen wassen is noodzakelijk. Het onderzoek is nog niet afgerond, twee Zweedse universiteiten hebben het onderzoeksconsortium inmiddels versterkt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Belgisch onderzoek: fietsen, joggen of wandelen doe je best niet achter elkaar in tijden van corona

Huisarts slaat alarm over toestand in supermarkten: “Medewerkers moeten beter beschermd worden” (+)