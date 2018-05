Seksverslaafde mama Rebecca zag relatie op de klippen lopen: "Vijf keer per dag was niet genoeg" Joeri Vlemings

Bron: BBC 0 Medisch Rebecca Barker voelt zich vandaag "volledig genezen", maar de 37-jarige Britse was een paar jaar geleden zwaar seksverslaafd. Ze getuigt daarover op de BBC: "Op het hoogtepunt was zelfs vijf keer per dag niet genoeg". Rebecca wil dat haar "ziekte", die voor de mama van drie kindjes ook het einde van haar relatie betekende, op gelijke voet behandeld wordt als drugs- en alcoholverslavingen.

In 2012 sukkelde Rebecca uit Tadcaster in North Yorkshire in een depressie, na de geboorte van haar derde kind. Twee jaar later "had ik alsmaar vaker een enorme drang naar seks, tot op een punt dat het nog het enige was waar ik kon aan denken", zegt ze. Seks nam toen het leven van Rebecca compleet over.

"Het was letterlijk het eerste waar ik aan dacht bij het opstaan, ik kreeg het niet uit mijn hoofd", getuigt Rebecca op de BBC. Ze vermoedt een verband met haar depressie en een gebrek aan serotonine. "Het voelde alsof mijn hele lichaam naar seks hunkerde. Het gaf mij een instant gevoel van voldoening, maar vijf minuten later wou ik het opnieuw."

Rebecca zonderde zich af, kwam nog nauwelijks buiten, omdat ze zich "ongemakkelijk voelde in het gezelschap van anderen". Haar partner vroeg ze constant om te vrijen. Die vond dat aanvankelijk nog prettig, maar zo bleef het niet voor hem. "Na een paar maanden begon hij zich af te vragen waar het eigenlijk vandaan kwam. Hij beschuldigde mij ervan een affaire te hebben. Hij dacht dat ik uit schuldgevoel altijd maar seks met hem wou."

In november 2014 ging het stel uit elkaar, omdat Rebecca "behoefte had aan een pauze". Ze was voor haar medicatie wel in behandeling bij een psychiater, maar die vertelde haar nooit iets over het bestaan van praatgroepen met mensen met hetzelfde probleem.

Rebecca veranderde van job, ging weg van haar man en trok uiteindelijk naar Frankrijk. "Ik veranderde heel wat zaken in mijn leven om over mijn depressie en verslaving te geraken", zegt ze. "Voor mij werkte dat."

Rebecca wil meer erkenning voor seksverslaving en dat patiënten weten waar ze terechtkunnen. "Ik weet dat het echt bestaat. Ik heb het zelf meegemaakt en het zelf beleefd."