Screening op longkanker bij (ex-)rokers zou ‘duizenden doden voorkomen’, maar deskundigen zijn sceptisch Ellen de Visser

27 september 2018

14u05

Bron: de Volkskrant 0 Medisch Bij (ex-)rokers die regelmatig een CT-scan laten maken wordt longkanker eerder ontdekt, waardoor de kans dat ze eraan overlijden daalt. Dat maakte het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum bekend. Meteen werd bij onze noorderburen voor landelijke invoering van de screening gepleit . Maar deskundigen zijn kritisch over de cijfers.

Om wat voor onderzoek gaat het?

Vijftien jaar geleden zijn Nederlandse en Belgische artsen begonnen met een langlopend proefbevolkingsonderzoek dat zou moeten uitwijzen of het nuttig is om rokers en ex-rokers regelmatig een CT-scan te laten ondergaan. Het idee is dat zo longtumoren, die vaak pas worden ontdekt in een laat stadium, eerder worden opgespoord. Daardoor gaan patiënten mogelijk minder snel dood. Aan het onderzoek deden 16 duizend (ex-)rokers tussen de 50 en de 74 jaar mee, voornamelijk mannen. De helft van hen kreeg, met tussenpozen van 1 tot 2,5 jaar, vier keer een CT-scan van de longen. De andere helft niet. Daarna zijn de groepen met elkaar vergeleken.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN