Schuldig en onschuldig: hoe onderscheid je identieke tweelingbroers van elkaar bij forensisch onderzoek?

05 maart 2019

00u16

Bron: NYT 0 Medisch In de VS werd recent een twintig jaar oude verkrachtingszaak opgelost, al was de dader eigenlijk al lang gekend. Al die jaren was er maar één probleem: de verkrachter had een identieke tweelingbroer en de spermasporen konden evengoed van die broer zijn.

Op een koude winternacht in 1999 werd een 26-jarig meisje verkracht op een parking in de Amerikaanse staat Michigan. Het was donker waardoor het slachtoffer de dader niet had gezien, maar de politie vond wel sporen van sperma terug.



Vijf jaar later bleek het sperma te matchen met het DNA van een gevangene die veroordeeld werd voor een ander seksueel misdrijf. Dankzij de spermasporen zou de nieuwe aantijging een snel beklonken zaak geweest moeten zijn, maar daar knelde het schoentje. De dader, Dwayne McNair, had immers een identieke tweelingbroer. En DNA-testen konden de broers simpelweg niet van elkaar onderscheiden. Beiden beweerden ze dat ze niet de dader waren. Het zou twintig jaar duren voordat de zaak werd opgelost.

DNA-testen

Sinds 1990 is het mogelijk om met een klein beetje genetisch materiaal, in de vorm van bloed-, speeksel- en spermasporen, te achterhalen van welk individu het afkomstig is. Dat komt omdat enkele bouwstenen van het DNA persoonsgebonden informatie bevatten zoals uiterlijke kenmerken en ziektepatronen.

Unieke mutaties

Identieke tweelingen waren altijd een uitzondering op de regel. Zo duidde een vaderschapstest voor een mannelijke identieke tweeling beide broers met 99,99 procent zekerheid aan als vader. Doorheen de jaren ontdekten wetenschappers echter dat er toch een miniem verschil in het DNA van identieke tweelingbroers en –zussen schuilt.

In de buik van de moeder scheiden de cellen zich op een bepaald moment in tweelingembryo’s waarna de cellen in elk embryo nog enkele afzonderlijke mutaties ondergaan. Dat betekent dat wanneer het volledige genoom – het geheel van erfelijke informatie in een cel – onderzocht wordt, identieke tweelingen van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Proefpersonen

De ‘criminele’ tweelingbroers van de Amerikaanse verkrachtingszaak zouden de eerste proefpersonen zijn waarbij het gloednieuwe DNA-onderzoek werd uitgetest. En dat proefproject duidde wel degelijk de juiste dader aan. Later bleek immers dat er een tweede dader aanwezig was bij de verkrachting. Die duidde dezelfde broer aan als de DNA-test. Bovendien ging het om de man die reeds in de gevangenis zat voor een seksueel delict.

Na een nieuwe rechtszaak werd Dwayne McNair nogmaals veroordeeld voor een gevangenisstraf van 16 jaar.

