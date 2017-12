Schrijven artsen straks videogames voor als 'digitale medicatie' tegen ADHD? Joeri Vlemings

15u36

Bron: Reuters, Business Wire 1 Akili Medisch De Amerikaanse firma Akili zal volgend jaar een aanvraag indienen bij de Food and Drug Administration in de VS om haar digitale behandeling met videogames te laten goedkeuren als geneesmiddel tegen ADHD. De eerste testresultaten blijken positief. Het is een belangrijke stap op weg naar het eerste digitale medicijn op voorschrift in zijn soort.

Ook de farmaceutische sector staat voor grote technologische ontwikkelingen. Het begrip medicatie zal in de toekomst mogelijk dan ook anders ingevuld worden. Akili, een dochter van het Londense PureTech Health, is die visie toegedaan. Het heeft klinische testen met ADHD-patiënten uitgevoerd, waarbij een therapeutisch programma met op maat gemaakte videogames op tablets als geneesmiddel diende.

348 kinderen en adolescenten met ADHD testten vier weken lang het digitaal-medicinaal product AKL-T01, dat in de vorm van een aangepast videogame selectief specifieke cognitieve neurale systemen in de hersenen stimuleert. Eén willekeurige groep werd behandeld met AKL-T01, een andere onderging een standaardbehandeling, waarbij bewust ook het videogame-aspect van AKL-T01 nagebootst werd.

Statistisch gezien noteerden artsen bij de proefpersonen uit de eerste groep een aanzienlijke verbetering in de aandachtscurves vergeleken met die uit de tweede groep. Dat die laatste eveneens videospellen op tablet kreeg voorgeschoteld, doet de onderzoekers besluiten dat het de therapeutische component vervat in AKL-T01 is die het significante verschil in de aandachtsscores van de testpersonen verklaart, en dus niet de videogame an sich.