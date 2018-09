Schimmels op je eten? In veel gevallen is wegsnijden genoeg Yildiz Celie

25 september 2018

13u09 1 Medisch Is je eten beschimmeld? Sommige schimmels zijn nuttig en smaken zelfs goed, andere zijn ronduit gevaarlijk. Wat blijft eetbaar en welke voedingsmiddelen moet je in zijn geheel weggooien?

Truffels, champignons en paddenstoelen, maar ook brie en blauwschimmelkazen zijn ondanks de schimmels die erop leven allemaal eetbaar. Andere soorten zijn nuttig, soms zelfs onmisbaar, om wijn te maken of worst te drogen. De niet-eetbare schimmels vormen zich op eten dat bederft. De Amerikaanse Food Safety and Inspection Service heeft een en ander op een rijtje gezet.

Schadelijke stoffen

Sommige fungi, de wetenschappelijke naam voor schimmels, kunnen bij consumptie allergische reacties en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bepaalde schimmels leiden in voor hen gunstige omstandigheden zelfs tot voedselvergiftiging. Dit komt door de stof mycotoxine. Bepaalde typen van dit gif kunnen kankerverwekkend zijn. Mycotoxinen worden voornamelijk aangetroffen in appels, selderij en druivensap, maar ook in kruiden, noten en granen. Ze verdwijnen niet door voedsel te koken.

Goed schoonhouden

De koelkast is de ideale plaats voor bacteriën en schimmels. Dit komt door de juiste, lage temperatuur. Om besmetting tegen te gaan, dient voedsel goed te worden afgedekt. Het advies is daarbij de koelkast minimaal eens in de drie maanden grondig te reinigen. Met een sopje of een eetlepel soda op 5 liter water. Schrob zwarte plekken schoon met een chlooroplossing (3 theelepels bleek op een kwart liter water). Let vooral op de afvoer. Vier keer per jaar mag daar een druppeltje chloor in.



Het kan ook geen kwaad om, om de paar dagen, te controleren of eten beschimmelt. In tegenstelling tot bacteriën zijn fungi meestal met het blote oog te zien. Met een microscoop lijken het zelfs minuscule champignons. De uiteinden van deze micro-organismen worden alleen via de lucht meegevoerd, waardoor ze op andere producten terechtkomen.



Soms is de schimmel gewoon weg te snijden. Bepaalde soorten vormen een soort draden door het voedsel heen. Dus al lijkt alleen de bovenkant beschimmeld, is het raadzaam sommige voedselproducten toch in hun geheel weg te gooien.

Dit mag je wegsnijden

- Groenten en (hard) fruit met een relatief laag vochtgehalte. Denk aan kool, wortel en paprika. Kleine plekken kunnen worden weggeschild of afgesneden. Ronde plekken op bijvoorbeeld sinaasappels ruim afsnijden (2,5 cm).

- Harde kaas. De schimmel groeit alleen aan de buitenkant. Ruim wegsnijden (2,5 cm). Als het niet goed is verpakt, kan ook bacteriegroei ontstaan.

- Blauwschimmelkazen zoals roquefort, gorgonzola en stilton behandelen als harde kaas. Ruim wegsnijden (2,5 cm).

- Gedroogde worst of gedroogde ham. Schimmel is normaal op deze houdbare producten. Eventueel plekjes wegsnijden of afborstelen.

Dit gooi je direct weg

- Kliekjes zoals stukjes vlees, stoofschotels en stamppotten, maar ook gekookte rijst of pasta.

- Brood, koekjes, gebak. Ook als het minimaal is. Schimmel kan bij droog, poreus voedsel verder zijn verspreid.

- Groenten en (zacht) fruit met een hoog vochtgehalte, zoals komkommers, perziken en tomaten. Schimmel kan verder onder het oppervlak zitten.

- Vleeswaren. Niks wegsnijden, gewoon alles weggooien.

- Schimmelkazen blijven eetbaar, tenzij de schimmel niet bij het fermentatieproces hoort. Dat is soms bij brie en camembert het geval.

- Zachte kazen, zoals roomkaas en hüttenkäse, maar ook plakjes of geraspte kaas.

- Yoghurt en zure room. Schimmels kunnen diep doordringen en de kans op bacteriegroei is groter.

- Jams en compotes (appelmoes). Niet uitscheppen. Schimmels kunnen giftige mycotoxinen produceren.

- Noten, pindakaas of andere notenpasta’s, maar ook peulvruchten. Het risico op schimmel is hoog bij voeding gemaakt zonder conserveermiddelen. Met verpakking en al weggooien.

