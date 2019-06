San Francisco stapje dichter bij Amerikaanse primeur van verkoopverbod op e-sigaret Joeri Vlemings

19 juni 2019

14u05

Bron: AP 0 Medisch San Francisco is de eerste Amerikaanse stad die een algemeen verkoopverbod wil op de e-sigaret. Gisteren is die mogelijke ban weer een stapje dichterbij gekomen. San Francisco hoopt zo minderjarigen van het ‘vapen’ weg te houden.

Het stadsbestuur stemde gisteren voor het verbod op de verkoop van e-sigaretten. Het voorstel moet nu nog langs de Board of Supervisors passeren. De nieuwe wet kan volgende week definitief goedgekeurd worden en zou dan zeven maanden na de handtekening van de burgemeester in voege treden.

Het is duidelijk dat het San Francisco menens is. De stad haalt voor de ban op dampen de bezorgdheid voor de gezondheid van haar burgers aan. “We hebben een boodschap voor de andere in onze staat en voor het land: volg ons voorbeeld”, verklaarde Supervisor Ahsha Safaí.

Het fenomeen is nog te jong om wetenschappelijk uitsluitsel te kunnen geven over de gevolgen van vapen voor de menselijke gezondheid. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) moet nog altijd een beoordeling schrijven. Tot het zover is, wil San Francisco haar burgers verbieden om e-sigaretten in de stad aan te kopen of ze te laten leveren op een adres binnen de stadsgrenzen.

Volgens de FDA zaten over heel de VS meer dan 3,6 miljoen studenten in 2018 de voorbije maand aan de e-sigaret, ondanks het verkoopverbod van de federale regering aan wie nog geen achttien was.

San Francisco krijgt ook veel tegenwind voor het voorstel dat de stad in maart voor het eerst lanceerde. Vooral e-sigarettenfabrikant Juul, met basis in San Francisco zelf, kant zich heftig tegen het mogelijke verbod. Het bedrijf stelt dat het al het mogelijke doet om geen e-sigaretten te verkopen aan jongeren onder de 18. Juul beweert ook dat dampen een gezonder alternatief voor volwassen is dan het roken van tabak.

“Een verbod op vape-producten voor alle volwassenen in San Francisco zal het gebruik door minderjarigen niet efficiënt aanpakken”, aldus Juul. “Het zal volwassen rokers nog enkel sigaretten als keuze laten, ook al zijn die verantwoordelijk voor 40.000 doden in Californië per jaar.”

Artsen wezen er in het verleden al op dat vapen tot het roken van sigaretten kan leiden. Ze haalden ook gezondheidsrisico’s voor het ontwikkelen van de hersenen aan.

Fabrikanten van de e-sigaret hebben nog tot 2021 de tijd om een dossier ter goedkeuring van hun product in te dienen bij de FDA. De deadline onder Obama was 2018, maar die werd intussen verschoven naar 2022.