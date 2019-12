Roemeense vat vuur op operatietafel en overlijdt ES

30 december 2019

16u38

Bron: ANP, The Daily Mail 3 Medisch Een 66-jarige vrouw uit Roemenië is zondag overleden nadat haar lichaam vorige week vuur had gevat tijdens een operatie. In de operatiekamer was brand ontstaan, toen een elektrische scalpel in aanraking kwam met een brandbaar ontsmettingsmiddel. De vrouw, die in een ziekenhuis in Boekarest geopereerd werd aan een tumor aan de alvleesklier, overleed uiteindelijk aan haar brandwonden.

De vrouw "ontstak als een fakkel", schrijft een parlementariër op Facebook. Een chirurg doofde het brandende lichaam met een emmer water. Het Roemeense ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten een onderzoek te beginnen naar het "ongelukkige incident". "Chirurgen moeten zich ervan bewust zijn dat het verboden is om een brandbaar ontsmettingsmiddel te gebruiken als gewerkt wordt met een elektrische scalpel", liet het ministerie weten.

De zorg in Roemenië staat al langere tijd onder grote druk. Er is nauwelijks geld, het materiaal is vaak verouderd en er is een tekort aan ziekenhuispersoneel.