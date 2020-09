Roche brengt eind deze maand snelle coronatest op de markt IB

02 september 2020

01u15

Bron: Belga 0 Medisch De Zwitserse farmagroep Roche gaat eind september een coronavirustest op de markt brengen die na 15 minuten al een resultaat geeft.

De antigeentest zal eerst beschikbaar zijn in landen die het Europese CE-label erkennen. Roche is ook van plan om via een spoedprocedure bij het medicijnenagentschap FDA ook de toestemming te krijgen om de test in de Verenigde Staten te verkopen.

Roche lanceert de test in een partnerschap met het Zuid-Koreanse bedrijf SD Biosensor.