Risico’s borstprothesen onderbelicht: bijna 1.500 Belgische vrouwen lieten implantaten verwijderen in 2017 kg

26 november 2018

18u52

Bron: De Tijd 0 Medisch Vrouwen die borstimplantaten laten inbrengen, worden niet genoeg geïnformeerd over de risico’s en bijwerkingen van de ingreep. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar lieten bijna 1.500 vrouwen in België hun implantaten weer verwijderen. Wereldwijd gaat het om één op de tien vrouwen.

De ‘Implant Files’, het internationale onderzoek waaraan ruim 250 journalisten uit 36 landen meewerkten, brachten aan het licht dat er heel wat foutloopt met medische implantaten, zoals heup- of knieprothesen. Uit het onderzoek bleek onder andere dat er de voorbije vijf jaar al 72 mensen stierven door complicaties.



Ook met het inbrengen van borstimplantaten scheelt er wat, rapporteert De Tijd. Maar liefst één op de tien vrouwen wereldwijd moet borstprothesen opnieuw laten uitnemen als het gevolg van problemen zoals pijn, gevoelloosheid of een gescheurd implantaat.

Zeldzame kanker

Patiënten die zulke borstimplantaten laten inbrengen, zijn daarnaast vaak niet op de hoogte van wat er kan misgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat er een mogelijk verband is tussen borstprothesen en een zeldzaam type kanker van het afweersysteem, de Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL). In ons land zouden zes vrouwen bekend zijn die met de aandoening kampen, volgens gegevens van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Vrouwen worden echter onvoldoende geïnformeerd over zulke risico’s, klinkt het. Ook andere belangrijke bedenkingen worden niet altijd vermeld, volgens Hugues Malonne, directeur-generaal van FAGG. “Borstimplantaten moeten eigenlijk om de tien jaar worden vervangen”, vertelt Malonne aan De Tijd. “Patiënten die borstchirurgie ondergaan weten dat niet altijd. Vandaar dat er ook veel prothesen weer worden verwijderd. In 2017 waren dat er 1.458 in België.”

Gelobby

Dat de gevaren van borstprotheses onvoldoende gekend zijn, komt volgens het onderzoek door het sterke lobby-apparaat van de medtechindustrie. “Commerciële drijfveren hebben de zaak overgenomen en ondergraven de veiligheid en gezondheid van de patiënt”, zo wordt Anand Deva, een Australische plastische chirurg, geciteerd.