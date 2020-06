Rioolwater toont aan: coronavirus was al drie maanden eerder in Italië YV

19 juni 2020

11u10

Bron: The Guardian, ISS 0 Medisch Het coronavirus in Italië was al aanwezig in het land in december vorig jaar, drie maand eerder dan tot nu toe gedacht werd. Dat bericht het Italiaanse Hoger Instituut voor Gezondheid vandaag na onderzoek van het afvalwater uit enkele steden.

In het afvalwater uit Milaan en Turijn in het noorden van het land waren er in december sporen van Covid-19 te vinden. De onderzoekers maakten voor de studie gebruik van 40 stalen die ze verzamelden tussen oktober vorig jaar en februari van dit jaar. Daardoor concludeert het instituut dat het virus al langer verspreid was onder de Italiaanse bevolking. Dat is opmerkelijk want China zegt zelf dat het virus pas uitbrak eind december.

Al op 12 december

“De resultaten, bevestigd door twee verschillende laboratoria met twee verschillende methoden, bevestigen dat SARS-Cov-2 aanwezig was in stalen genomen in Milaan en Turijn op 12 december 2019 en ook in Bologna op 29 januari 2020”, meent Giuseppe La Rosa van de afdeling Waterkwaliteit en Gezondheid aan het instituut. Ook in januari en februari werden sporen van het virus gevonden, maar de stalen uit oktober en november kwamen wel negatief terug.

“Dit onderzoek kan het begin van de circulatie van het virus in Italië helpen begrijpen en levert consistente informatie op in vergelijking met analyses die in Frankrijk zijn uitgevoerd op stalen van gehospitaliseerde patiënten die positief testten voor SARS-CoV-2 en die terug te voeren zijn naar december 2019", zei het ISS.

Het Instituut citeert ook een Spaanse studie die RNA van dit virus identificeerde in het afvalwater van Barcelona dat rond half januari werd verzameld “ongeveer 40 dagen vóór de melding van het eerste inheemse geval” in Spanje.

Tot nu toe dacht Italië dat de eerste officiële besmetting in het land pas plaatsvond op 20 februari in het kleine stadje Codogno, niet ver van Milaan. In totaal stierven er in Italië 34.514 mensen en geraakten 238.159 personen besmet met het virus.