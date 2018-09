Richard (42) kroop door oog van naald met dubbele longinfectie en vertelt hoe het was om in kunstmatige coma gebracht te worden KVDS

25 september 2018

18u37

Bron: The Guardian, The Sun, Instagram 0 Medisch “Dit is het dan.” Dat dacht de Britse presentator Richard Bacon (42) toen hij begin juli in het ziekenhuis belandde nadat hij last kreeg van kortademigheid en er een dubbele longinfectie was vastgesteld. De dokters hadden er geen goed oog in en vertelden hem dat ze hem in een kunstmatige coma wilden brengen. “Dat was een verschrikkelijk moment, maar het wakker worden 9 dagen later was de ergste dag van mijn leven”, getuigde de man nu in een Britse ochtendshow.

Bacon werd ziek toen hij op 5 juli van de Verenigde Staten naar Groot-Brittannië vloog. “Ik heb eigenlijk pech gehad”, vertelt hij. “Ik ben op het foute moment in het vliegtuig gestapt. Door de druk in de cabine verspreidde een infectie zich explosief in allebei mijn longen. Toen ik uitstapte, kon ik niet goed meer ademhalen, maar ik dacht dat het wel over zou gaan. Ik ben een gezonde jongen en ga tot 2 keer per dag naar de fitness.”

Sterven

18 uur later besloot hij toch naar het ziekenhuis te gaan en daar werd al snel duidelijk dat hij er heel erg aan toe was. Hij had een dubbele longinfectie. “Op het moment zelf zeiden de dokters het niet, maar achteraf vertelden ze me dat ze niet dachten dat ik het misschien niet zou halen, ze dachten dat ik zou sterven. Ik was de ziekste persoon in Lewisham Hospital”, zegt Bacon.





Toch besefte hij dat het ernstig was, zeker toen de artsen hem vertelden dat ze hem in een kunstmatige coma wilden brengen om hem beter te kunnen behandelen. “Toen dacht ik: dit is het dan”, vertelt hij. “Ik maakte me meteen zorgen over hoe mijn dood het leven van mijn kinderen zou beïnvloeden. En wie het nieuws aan mijn arme vader zou vertellen en hem zou zeggen dat ze alles geprobeerd hadden wat ze konden.” (lees hieronder verder)

It's the NHS's 70th birthday today. I hate to miss a party 505 Likes, 136 Comments - Richard Bacon (@richardpbacon) on Instagram: "It's the NHS's 70th birthday today. I hate to miss a party"

Lang kreeg hij echter niet. Tussen het moment dat ze hem vertelden dat ze hem in een kunstmatige coma zouden brengen en het moment dat hij effectief in die coma lág, verstreken nog geen 4 minuten. “Terwijl ze me in slaap aan het brengen waren, masseerde mijn vrouw Rebecca mijn voeten en zei ze: ‘Ga niet naar het witte licht toe’. Ik denk dat ze een grapje maakte, maar ik ben er niet zeker van. Ik heb toen echt de dood in de ogen gekeken. Ze nam nog een foto van haar hand op de mijne en toen was ik weg”, vertelde hij tijdens de ochtendshow Good Morning Britain. (lees hieronder verder)

Today should be the last full day in hospital (unless I decide to walk home through Lewisham) . Every facet of my life would be worse without Rebecca in it. How will I ever thank her? I was in a coma for nine or ten nights total (I just learned). That's a lot of staring at your husband and his pipes. And a lot of worry. 2,686 Likes, 162 Comments - Richard Bacon (@richardpbacon) on Instagram: "Today should be the last full day in hospital (unless I decide to walk home through Lewisham) ...."

Toen hij 9 dagen later ontwaakte, was de nachtmerrie nog niet voorbij. “Het nieuws krijgen dat je in een coma gebracht moet worden, is verschrikkelijk. Maar het wakker worden was de ergste dag van mijn leven. Ik hallucineerde en het duurde 14 uur eer ik weer helemaal bij mijn positieven was”, zegt hij. “Het zal uiteindelijk 6 maanden duren eer ik weer helemaal de oude ben.”

Eerbetoon

Na zijn beproeving postte hij een eerbetoon op sociale media. Hij had bijzondere bewondering voor het personeel van het ziekenhuis dat de ernst van zijn gezondheidstoestand meteen doorhad en hem binnen anderhalf uur na zijn aankomst al in een levensreddende coma bracht. “Er is geen twijfel over dat Lewisham Hospital mijn leven gered heeft”, zei hij nog. (lees hieronder verder)

Cleared for take off. Gone within the hour (I'll be leaving two weeks almost to the minute after I arrived). I don't know whether I see this as the bed I nearly died in or the bed that saved my life. Either way. I won't miss it. But I will miss the 50 staff of Lewisham Hospital who definitely saved my life. Every. Single. One. Of. Them. #VivaTheNHS. 1,925 Likes, 68 Comments - Richard Bacon (@richardpbacon) on Instagram: "Cleared for take off. Gone within the hour (I'll be leaving two weeks almost to the minute after I..."

Intussen is Bacon weer terug in de Verenigde Staten waar hij een dagelijks nieuwsmagazine presenteert. Op termijn wil hij echter terug in Groot-Brittannië gaan wonen zodat zijn kinderen Arthur (6) en Ivy (4) dichter bij hun familie kunnen zijn.

Cured Bacon. 3,586 Likes, 134 Comments - Richard Bacon (@richardpbacon) on Instagram: "Cured Bacon."

First photo Rebecca has okayed of herself in six years 664 Likes, 36 Comments - Richard Bacon (@richardpbacon) on Instagram: "First photo Rebecca has okayed of herself in six years"