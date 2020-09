Reumabehandeling niet geschikt als medicijn tegen Covid-19 SPS

01 september 2020

09u20

Bron: Belga 0 Medisch Het Franse farmaciebedrijf Sanofi en partner Regeneron Pharmaceuticals zijn gestopt met het testen van een behandeling tegen reuma als mogelijk medicijn tegen Covid-19. De resultaten in een test met patiënten vielen tegen. Eerder zei Sanofi-topman Paul Hudson al dat de test met het middel Kevzara een kleine kans op een doorbraak bood.

Bij patiënten in kritieke toestand was er een trend naar een lager sterftecijfer te zien. Bij patiënten van wie de situatie als ernstig werd omschreven was die tendens er echter niet. Ook was er geen significant korter verblijf in het ziekenhuis bij patiënten die Kevzara kregen toegediend.

Het middel werd getest op 420 patiënten in Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, Japan, Rusland en Spanje.

Sanofi en Regeneron, een Amerikaans biotechbedrijf, behoorden tot een grote groep farmabedrijven die bestaande medicijnen testten voor gebruik bij corona.

De twee farmaspelers ontwikkelden Kevzara in 2017 als een middel tegen artritis, een aandoening waarbij er ontsteking is in de gewrichten. Er volgen geen verdere tests meer voor het gebruik bij de behandeling van Covid-19.

Lees ook:

Wetenschappers bezorgd: “Beter geen vaccin dan een zwak exemplaar” (+)

Het Zweedse coronamodel lijkt toch te werken: “We zijn niet meer bang” (+)