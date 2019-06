Resultaten Antwerps containerdorp Poliopolis bekend: “Beide geteste vaccins zijn veilig en efficiënt” jv

05 juni 2019

08u37 1 Medisch Het leek even ‘Cordon’ in het echt. In 2017 lanceerde de Universiteit Antwerpen een medische proef waarbij dertig kandidaten een maand afgezonderd in een containerdorp leefden om twee poliovaccins uit te testen. De resultaten blijken nu veelbelovend. De vaccins kunnen als veilig en immunogeen worden beschouwd, bericht het medische toptijdschrift The Lancet.

Einddoel is polio de wereld uit te helpen. “Het huidige drinkbare vaccin heeft polio in de meeste landen een halt kunnen toeroepen,” zegt prof. Pierre Van Damme van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (UAntwerpen). “Maar in uitzonderlijke gevallen kan dit vaccin een vorm van de ziekte veroorzaken. Om de laatste stap naar een poliovrije wereld te zetten en het doel van het Global Polio Eradication Initiative (GPEI) te realiseren, is er dus een nieuw vaccin nodig.” In landen als Afghanistan, Pakistan en Nigeria komt de ziekte nog altijd voor. In 2018 werden er 33 gevallen gerapporteerd.

Een nieuw vaccin zou voor de definitieve uitroeiing van polio kunnen zorgen. Een conglomeraat van onderzoekers ontwikkelde twee nieuwe kandidaat-vaccins. In het containerdorp op de parking van het Universtair Ziekenhuis in Edegem werden ze in 2017 getest. Twee groepen van vijftien vrijwilligers leefden 28 dagen lang in volstrekte quarantaine in het containerdorp Poliopolis.

De studie verliep vlot. De analyse van de onderzoeksresultaten maakt nu ook duidelijk dat de twee geteste kandidaat-vaccins veilig en immunogeen zijn. Dat blijkt uit een paper die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift The Lancet. “Beide vaccins werden goed verdragen zonder noemenswaardige nevenwerkingen en met een prima immuunantwoord”, legt Van Damme uit.

De resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn dus veelbelovend. Ondertussen lopen twee opvolgstudies naar de kandidaat-vaccins. Ze worden getest bij 232 gezonde volwassenen tussen 18 en 50 jaar. Van Damme: “En in Panama worden dit jaar jonge kinderen en zuigelingen gevaccineerd, zodat men tegen eind 2019 gegevens heeft in de verschillende leeftijdsgroepen met deze kandidaat-vaccins.”

“De realisatie van een nieuw oraal poliovaccin – het eerste nieuwe vaccin in meer dan zestig jaar – komt nu snel dichterbij”, reageert Dr. Ananda S. Bandyopadhyay, Senior Program Officer bij de Gates Foundation, dat de studie in Poliopolis financierde. Uiteindelijk zal het aan de Wereldgezondheidsorganisatie zijn om te beslissen hoe en wanneer deze vaccins worden ingezet.