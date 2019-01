Resistente superbacteriën duiken zelfs op in Antarctica: “Tijd voor een globale oplossing” Annick Wellens

28 januari 2019

22u58 0 Medisch De superbacteriën die enkele jaren geleden voor het eerst in India werden ontdekt, duikt nu ook duizenden kilometers verderop in Antarctica op. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift De superbacteriën die enkele jaren geleden voor het eerst in India werden ontdekt, duikt nu ook duizenden kilometers verderop in Antarctica op. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Environment International

Slecht nieuws menen de onderzoekers: “De aantasting van gebieden zoals Antarctica toont aan hoe snel en ver de antibioticaresistente bacteriën zich verspreiden.” David Graham, hoofdauteur en professor in de Ontwikkeling van Ecosystemen aan Newcastle University, benadrukt daarbij dat het hoogtijd is voor een “eerder globale oplossing” voor het blaNDM-1-gen.



Antibioticaresistentie bestaat al langer, het bestaat zelfs langer dan de mens. Microben produceren uit zichzelf stoffen om zich te verdedigen tegen andere bacteriën of micro-organismen, bij de mens worden die bacteriën of micro-organismen vaak geïntroduceerd in de vorm van antibiotica.

Hardnekkig blaDNM-1 gen

Er bestaan daarbij ook meerdere ARG’s (Antibiotic-Resistant Gene) of resistente microben, maar het blaNDM-1 gen -het exemplaar dat in Antarctica werd aangetroffen- is bijzonder hardnekkig. Het gen codeert voor het enzym NDM-1 dat bacteriën resistent maakt tegen vrijwel alle soorten antibiotica.

Het ontstaan van het blaDNM-1 gen werd in de hand gewerkt door de mens. Door overmatig antibioticagebruik hebben we het tempo waarop de superbacteriën zich ontwikkelden immers versneld. Dat leidde volgens Graham tot “een nieuwe wereld met resistente micro-organismen die nooit eerder bestonden”.

Al is het blaDNM-1 gen tot veel in staat, de onderzoekers waren wel verbaasd dat het plots opdook in het noordpoolgebied. Het Arctisch gebied ligt zo’n 13.000 kilometer verwijderd van India, waar de superbacterie voor het eerst werd aangetroffen. Bovendien is het een gebied dat door een minimum aan mensen beïnvloed wordt. Aanvankelijk gingen de onderzoekers dan ook op zoek naar de superbacteriën die bestonden voor het tijdperk van de antibiotica, maar dat draaide even anders uit.

Multiresistent tegen TBC

Niet alleen vonden de onderzoekers het blaDNM-1 gen, ze troffen nog eens 130 andere ARG’s aan in de grondmonsters van de Kongsfjorden-regio van Spitsbergen. “Ze worden allemaal geassocieerd met negen belangrijke klassen antibiotica”, aldus de wetenschappers. Opmerkelijk: in alle monsters werd een gen aangetroffen dat tuberculose multiresistent maakt.

Uitwerpselen

Hoe belandden die ‘moderne’ superbacteriën dan in het noordpoolgebied? Vermoedelijk verspreidden ze zich via de uitwerpselen van vogelen en andere wilde dieren. Zelfs toeristen kunnen de superbacteriën geïntroduceerd hebben. Want al is het een dunbevolkt gebied, Antarctica blijkt duidelijk onderhevig te zijn aan de mens.