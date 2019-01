Record in Europa: 54.000 gevallen van mazelen in Oekraïne, 16 dodelijke slachtoffers kg

04 januari 2019

20u18

Bron: Belga 0 Medisch In Oekraïne zijn vorig jaar ruim 54.000 gevallen van mazelen geregistreerd, waarvan er zestien dodelijk waren, een record in Europa. Dat hebben de Oekraïense en internationale gezondheidsautoriteiten gemeld.

"Oekraïne bezet de eerste plaats in Europa wat het aantal gevallen van mazelen betreft", zei de afvaardiging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het land, terwijl verscheidene Europese landen met een plotse stijging van de ziekte te kampen hebben.



In 2018 werden volgens het Oekraïense ministerie van Gezondheid in totaal 54.480 mensen ziek, onder wie 34.280 minderjarigen. Zestien Oekraïners, onder wie twaalf minderjarigen, stierven aan complicaties als gevolg van de ziekte. In januari dit jaar werd een nieuw dodelijk geval van mazelen opgetekend.



De streek van Lviv (in het westen) is het zwaarst getroffen met 11.000 gevallen. Zevenduizend van deze zieken zijn niet gevaccineerd en de overige kregen slechts één dosis in plaats van twee, zei minister Suprun op Facebook.

Antivaccinatie

De huidige opstoot van mazelen begon in 2017, wanneer er erg weinig vaccinaties werden toegediend. Het ministerie stelde een "antivaccinatiecampagne" aan de kaak. "Een deel van de ouders vaccineert zijn kinderen niet", betreurde de minister van Gezondheid ad interim, Ulana Suprun, op haar Facebook-pagina.



Het gaat om een recordaantal voor Oekraïne sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepubliek in 1991. De vorige opmerkelijke toename dateert van 2006, met ongeveer 43.000 zieken, preciseerde de WHO.