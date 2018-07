Rachel (9) is allergisch voor warm weer. Ze moet er onophoudelijk van braken KVDS

17 juli 2018

17u18

Bron: The Mirror 0 Medisch Voor veel kinderen is het genieten met het zomerse vakantieweer van de jongste weken, maar niet voor de Britse Rachel Simons (9). Het meisje lijdt aan het Regelmatig Braken Syndroom, waardoor ze soms dagen op rij moet overgeven. Het warme weer is een van de factoren die dat uitlokken en daarom moet ze dezer dagen noodgedwongen vanuit haar slaapkamerraam toekijken hoe haar zusje Hannah (5) zich amuseert in de tuin. Met een emmertje naast zich.

Het Regelmatig Braken Syndroom is een zeldzame aandoening, waarover nog niet veel geweten is. Patiënten hebben last van hevige misselijkheid, buikpijn en overgeven, zonder aanwijsbare oorzaak. De episodes kunnen uren tot zelfs dagen duren. En dat is ook het lot van Rachel.

Zee

Wat een uitbraak van de ziekte uitlokt, kan verschillen van patiënt tot patiënt. Het kan stress zijn, opwinding of zelfs het warme weer. Net van dat laatste heeft het Britse meisje last. Geen uitstapjes naar zee dus voor haar familie, maar wel naar plaatsen waar het altijd koel is.





Al kort na haar geboorte viel het dokters op dat Rachel vaak braakte, maar haar ouders Karen Young (38) en Craig Simon (40) kregen te horen dat het reflux was. Pas toen ze 6 was, werd het Regelmatig Braken Syndroom vastgesteld en begonnen haar ouders situaties te vermijden die de ziekte konden uitlokken. Als ze dat niet deden, kon Rachel uren tot dagenlang overgeven.

“We moeten haar zo fris houden als mogelijk en het beste uit de zon”, aldus haar moeder in de Britse krant The Mirror. “Maar dat is niet eenvoudig, want een 9-jarig meisje wil niet binnen zitten. We proberen dan maar uitstapjes te maken naar de bioscoop of de minigolf.”

Ook ziekte kan maken dat Rachel er last van krijgt. Iets stoms als een verkoudheid is genoeg. Als gevolg daarvan vierde het meisje nog maar twee keer op een normale manier Kerstmis.

Aanval

Gemiddeld heeft ze twee keer een aanval per maand. De lengte varieert van 24 uur tot 5 dagen. Het trieste record staat op 9 dagen. Het doet haar soms in het ziekenhuis belanden, laatst nog vorige maand. Gemiddeld is ze tussen 25 en 33 dagen afwezig op school. (lees hieronder verder)

Girl aged 9 missing summer holidays thanks to dangerous allergy to hot weatherhttps://t.co/jbbZ8yBhYf pic.twitter.com/Hm0QiKgzpe Daily Mirror(@ DailyMirror) link

Rachel weegt maar goed 30 kilogram voor haar 1,22 meter en moet elke dag 2.500 calorieën eten om op gewicht te blijven. Dat is evenveel als de gemiddelde volwassen man. Haar ouders wegen haar voedsel heel nauwkeurig om ervoor te zorgen dat ze niet te veel of te weinig eet. Want ook dat kan een aanval van de ziekte uitlokken.

Tijdens en na een aanval is het meisje altijd erg verzwakt, ze kan dan zelfs niet alleen naar toilet en moet de hele tijd hulp krijgen. Pogingen om de symptomen met medicatie te bestrijden liepen tot nu toe op niets uit. Het positieve? Als ze geen aanval van de ziekte heeft, is ze een meisje zoals alle andere.