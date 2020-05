Exclusief voor abonnees Race naar coronavaccin woedt volop, met opbod aan goed nieuws: “Iedereen gevaccineerd en klaar is Kees? Nee, zo zal het niet zijn” Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) zoekt met zijn laboratorium volop mee Sven Spoormakers

18 mei 2020

19u02 0 Medisch Tegen het einde van het jaar moet er een vaccin voor 300 miljoen Amerikanen zijn, zegt Trump. Tegen de herfst moet er eentje zijn voor 68 miljoen Britten, zegt de universiteit van Oxford. Tegen eind 2021 hebben we 1 miljard vaccins, zegt Johnson&Johnson. De race naar het coronavaccin woedt volop, met een opbod aan Goed Nieuws, want alleen met een vaccin kunnen we terug normaal leven. Maar is dat ook allemaal realistisch?

“Zonder vaccin gaan we nooit meer normaal kunnen leven.” Het is een uitspraak van viroloog Peter Piot, de kersverse Covid-19-­adviseur van de Europese Commissie die zélf besmet raakte met het coronavirus. Overàl valt ze tegenwoordig, wanneer het in gesprekken gaat over straks, ooit, op een dag terug kunnen leven zoals we deden voor dat vreemde virus alles overhoop gooide. “Met een normaal werkend vaccin zal dat zo zijn, ja”, zegt viroloog Johan Neyts. In zijn laboratium aan het Rega Instituut van de KU Leuven zoekt hij ook naar een vaccin om dat vervelende virus te stoppen. “Ik heb soms ook het gevoel dat mensen héél hard uitkijken naar de dag dat het vaccin er zal zijn. ‘Yes, iedereen gevaccineerd en klaar is Kees’ - dat idee. Nee, zo zal het niet zijn.”

Waarom niet?

