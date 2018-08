Raar maar waar: man belandt op spoed met 15 eieren in zijn achterste Redactie

26 augustus 2018

18u54 21 Medisch Een wel heel opmerkelijk bericht in het Nederlandse medisch vaktijdschrift NTvG. Een Nederlandse man van 29 werd op de spoed binnengebracht vanwege acute buikpijn. Bleek dat hij 15 gekookte en gepelde eieren anaal had ingebracht. De man bleek onder invloed van GHB. Medisch journaliste Aliëtte Jonkers bracht het bizarre verhaal donderdag als eerste naar buiten.

Eenmaal op de spoed aangekomen stelden de artsen vast dat de man een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling had. De artsen voerden een CT-scan uit, waaruit bleek dat zijn karteldarm geperforeerd was. Bovendien was er ook een ’forse hoeveelheid lucht en vocht in de vrije buikholte’ zichtbaar.

Het slachtoffer werd met spoed geopereerd. Tijdens de operatie werd ook duidelijk dat er een scheur in de darmwand was. Volgens het verslag van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werden de eieren "zo goed en zo kwaad als dat ging verwijderd en werd de buikholte uitgebreid gespoeld".

De man moest nadien nog enkele dagen op intensieve zorgen verblijven, maar kon nadien het ziekenhuis verlaten.

Het bleek niet het enige uitzonderlijke geval op de Nederlandse spoeddiensten, want in hetzelfde artikel van het vakblad stond ook het relaas van een man die op de spoed binnenkwam met een vastzittende vibrator "die in het rectum was verdwenen". "Bovendien stond de vibrator nog aan en was deze duidelijk hoorbaar. Hij slaagde er zelf niet in om het apparaat terug te halen." Waarvan akte.

