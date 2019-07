Raad van State vernietigt verminderde terugbetaling voor patiënten fibromyalgie ttr

22 juli 2019

16u06

Bron: belga 68 Medisch De regeringsbeslissing om minder kinesitherapiesessies terug te betalen aan mensen die aan de ziekte fibromyalgie lijden, is ongedaan gemaakt door de Raad van State. De oude regeling wordt daardoor met terugwerkende kracht weer ingevoerd, zo heeft de Franstalige omroep RTBF vandaag meegedeeld.

Fibromyalgie is een aandoening waarbij mensen geconfronteerd worden met chronische pijn in de spieren en het bindweefsel. De ziekte gaat vaak ook gepaard met stijfheid, vermoeidheid en slaapstoornissen.

De federale regering had beslist om vanaf 1 januari 2017 minder sessies kinesitherapie terug te betalen aan mensen die aan de ziekte lijden. Vroeger werden nog 60 sessies van 30 minuten per jaar terugbetaald door de staat, maar sinds 2017 hebben de patiënten nog maar recht op 18 beurten van 45 minuten in heel hun leven.

Focus Fibromyalgie Belgique en l'Union générale des kinésithérapeutes de Belgique waren daarop naar de Raad van State gestapt om het Koninklijk Besluit aan te vechten. Ze hekelden dat er geen rekening werd gehouden met "de wetenschappelijke aanbevelingen, de mening van de deskundigen en de noden van 300.000 betrokken mensen in ons land".

Juridische stappen

De Raad van State heeft die organisaties nu in het gelijk gesteld en de regeling vernietigd. "We bekijken momenteel welke juridische stappen mogelijk zijn", zo reageert het kabinet van minister van Gezondheid Maggie De Block. "Het doel van het besluit - dat gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen - is om op een meer precieze manier tegemoet te komen aan de specifieke noden van deze patiënten", klinkt het nog.

Door de beslissing van de Raad van State kunnen de sessies die sinds 2017 uitgevoerd werden, opnieuw worden terugbetaald.