Pure emoties: "Mensen met Down zijn dan wel veel sneller gelukkiger, maar negatieve emoties vermenigvuldigen zich ook in hun hoofd" Celien Moors

01 maart 2018

Eén brok emotie, dat schotelden de zes reisgenoten van Dieter Coppens ons voor in 'Down the Road'. Maar de emotionele leefwereld van mensen met Down is eigenlijk niet te vergelijken met de onze, stelt een expert. "Hun gevoelens zijn uitvergroot, terwijl wij over remmingen en rationaliteit beschikken." Op het waarom heeft de wetenschap bitter weinig antwoorden.

Dieter Coppens verwoordde het nog zo mooi, in een vorig interview met deze krant, en we keken er gisteren met ruim 793.000 naar: "Het venster naar hun hart staat letterlijk open." Zo puur en ongeremd waren dan ook de angsten van Hélène, de heimwee van Lisa, en zelfs de lieflijke toenaderingen tussen Kevin en Lore in het nieuwe één-programma 'Down the Road'. “Ik noem het eerder laagdrempeligheid, zowel in emoties als in sociaal contact”, vertelt Karel De Corte. Hij is al 26 jaar orthopedagoog, zag honderden mensen met Down en schreef het boek 'Maak me niet Down', waarin hij ingaat op de eigenheden en kwetsbaarheden van mensen met Down. Kennis daarover is schaars.

