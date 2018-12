Psychologen komen nauwelijks rond: “We verdienen te weinig, maar patiënten betalen te veel” IB

27 december 2018

06u16

Bron: Belga, De Morgen 0 Medisch De tarieven voor therapiesessies blijven te hoog voor de patiënt, terwijl een psycholoog er nauwelijks van rondkomt. In een open brief in De Morgen vragen hoogleraren psychologie vandaag om de tarifering en het inkomen van de psycholoog te herbekijken.

Een sessie bij een zelfstandig psycholoog kost een patiënt vandaag 55 tot 74 euro. Dat blijft een barrière voor veel mensen, zeker omdat die sessies maar beperkt terugbetaald worden. Driekwart van de patiënten zoekt daarom nog altijd eerst psychologische hulp bij de huisarts. Dat is goedkoper, maar niet op de lange termijn, menen vijf hoogleraren.

“Investeren in psychologische hulp”

"Het is veel efficiënter om in psychologische hulp te investeren, want zo voorkom je veel andere medische aandoeningen", zegt hoogleraar in de psychologie Patrick Luyten (KU Leuven), die de brief mee ondertekent.

Maar de hoge kosten voor de cliënt betekenen niet dat de psychologen een goede verloning hebben. 55 euro per sessie is voor veel psychologen weinig om mee rond te komen. "Aan die tarieven moet iemand het hele jaar door zes à zeven cliënten per dag ontvangen om een volwaardig loon te krijgen", zegt Luyten.