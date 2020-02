Psychologen geven ons advies: 5 tips om met het nieuws over het coronavirus om te gaan



Redactie

11 februari 2020

11u43 6 Medisch De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) adviseert ons hoe we moeten omgaan met de berichtgeving rond het coronavirus. Vijf tips krijgen we mee, afkomstig van de American Psychological Association en aangepast aan onze situatie. Adem diep in en laat je niets wijsmaken door de media, is de onderliggende toon. Wij houden het op de feiten: wereldwijd stierven er tot nu toe officieel 1.018 patiënten aan het nieuwe coronavirus en zijn meer dan 43.000 mensen ermee besmet. In ons land testte tot nu toe één persoon positief op het virus. Hierbij de raadgevingen van de VVKP.

1. Juiste perspectief

“Adem diep in en vergeet niet dat het aantal bevestigde besmettingen in Vlaanderen extreem laag is”, luidt de eerste tip. “Dat er in het nieuws veel over bericht wordt, betekent niet noodzakelijk dat er ook maar enige dreiging is voor jou of je familie.”

2. Ken de feiten

“Een meer klinische en nieuwsgierige aanpak kan nuttig zijn wanneer je naar het nieuws kijkt over het virus”, gaat het verder. “De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een webpagina specifiek met informatie over het Wuhan coronavirus. Je kan ook nuttige info vinden bij je huisarts.”

3. Praat erover met je kinderen

“Bespreek het nieuws over het coronavirus met je kinderen met eerlijke en aan de leeftijd aangepaste informatie”, is de volgende raadgeving. “Ouders kunnen stress ook helpen verminderen bij hun kinderen door ze te laten focussen op hun dagelijkse routine. Denk eraan dat kinderen nauwgezet het gedrag en de emoties van hun ouders observeren en zoeken naar signalen over hoe ze hun eigen gevoelens moeten controleren in deze periode.”

4. Blijf geconnecteerd

“Het onderhouden van sociale netwerken kan een waardevolle uitlaatklep zijn om gevoelens te delen en stress te ontladen”, aldus de VVKP. “Voel je vrij om nuttige informatie van de overheidswebsite te delen met je vrienden en familie. Het zal hen helpen om te gaan met hun eigen spanning.”

5. Zoek hulp

“Personen die zich overweldigd voelen door angst, een aanhoudende droefheid of andere langdurige reacties die hun professionele bezigheden of persoonlijke relaties negatief beïnvloeden, zoeken best psychologische hulp”, is de laatste tip van de VVKP. “Klinisch psychologen en andere hulpverleners kunnen mensen helpen om te gaan met extreme stress.”