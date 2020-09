Proefpersoon coronavaccin AstraZeneca vertoont “ernstige neurologische symptomen” kv

09 september 2020

23u11

Bron: STAT 0 Medisch De proefpersoon die nevenwerkingen ondervindt van het potentiële coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford, lijdt aan myelitis, een zeldzame aandoening waarbij het ruggenmerg ontsteekt. Dat heeft Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca, vandaag meegedeeld tijdens een private conference call met drie investeerders en wordt bericht door wetenschapsnieuwssite STAT.

Het gaat om een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk die neurologische symptomen vertoont die wijzen op myelitis, een zeldzame, pijnlijke aandoening. De diagnose van de vrouw moet nog bevestigd worden, maar ze is aan de beterhand. Mogelijk mag ze vandaag al het ziekenhuis verlaten, zei Soriot tijdens de conference call.

De raad van bestuur van AstraZeneca die toezicht houdt op de data van de klinische proeven bevestigt dat de vrouw het vaccin tegen Covid-19 toegediend kreeg en geen placebo, deelde de CEO verder nog mee. Hij bevestigde ook dat de klinische proeven in juli ook al eens werden stilgelegd nadat een deelnemer neurologische symptomen vertoonde. Na verder onderzoek bleek dat de proefpersoon multiple sclerose had, wat niet in verband gebracht werd met het Covid-19-vaccin, zei hij.



Volgens een van de investeerders die deelnam aan het gesprek wilde Soriot hen geruststellen dat het bedrijf de veiligheid van het vaccin ernstig neemt en wilde hij ook de schade beperken voor de waarde van de aandelen van het bedrijf. “Een vaccin dat niemand wil nemen is niet erg bruikbaar,” stelde Soriot.

AstraZeneca is op dit ogenblik zelf erg karig met informatie. Het bedrijf heeft ook nog niet openlijk bevestigd dat het al de tweede keer is dat het project on hold werd gezet om gezondheidsproblemen bij deelnemers te onderzoeken.