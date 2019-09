Proces rond vermageringspillen die het leven kostten aan zo'n 2.000 personen start vandaag in Frankrijk AW

23 september 2019

09u11

23 september 2019

In Frankrijk gaat het proces rond een van de grootste schandalen in de gezondheidszorg van start. Servier, een Frans multinationaal farmaceutisch bedrijf, wordt ervan beschuldigd vermageringspillen te hebben verkocht die verantwoordelijk zijn voor de dood van zo'n 2.000 gebruikers.

Een van de grootste en machtigste farmaceutische privébedrijven in Frankrijk wordt beschuldigd van winstbejag en het verdoezelen van de gebreken van een populaire vermageringspil. Mediator, de vermageringspil waar het in kwestie over gaat, werd van 1976 tot en met 2009 verkocht. De pil was aanvankelijk bedoeld voor diabetespatiënten. Na verloop van tijd werd het eveneens aan gezonde mannen en vrouwen verkocht die even slank wilden blijven als ze waren.



In 2009 werd Mediator van de Europese markt gehaald. Na 34 jaar bleek dat het geneesmiddel enkele ernstige nevenwerkingen had waaronder hart- en vaatziekten. Enkele van de gezonde en sportieve personen van weleer waren na het gebruik van de vermageringspillen buiten adem bij het beklimmen van een trap.

Daarop werd een onderzoek ingelast. Uit de gegevens van het Franse ministerie van Volksgezondheid bleek dat minstens 500 mensen aan hartklepfalen zijn overleden, veroorzaakt door de vermageringspillen. Een nieuw onderzoek van enkele Franse artsen zegt echter dat het gaat om 2.000 dodelijke slachtoffers. Nog eens 3.500 mensen zouden leven met ernstige gezondheidsproblemen.

Aanklacht van 677 pagina’s

De aanklacht van de Franse overheid telt in totaal maar liefst 677 pagina’s. Daarin wordt de famareus beschuldigd van het opzettelijk verborgen houden van levensbelangrijke informatie. Het privébedrijf zou ongunstige medische studies over Mediator hebben achtergehouden om te kunnen blijven verkopen.

In België werd de pil overigens nooit verkocht. De Belgische overheid weigerde reeds in 1977 om Mediator op de markt te brengen.

