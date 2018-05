Prinses Astrid heeft slaapproblemen, net als 10 procent van de Belgen. En dat is deels onze eigen fout Fien Tondeleir

03 mei 2018

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 3 Medisch Hebt u lekker geslapen afgelopen nacht? Of behoort u - net als prinses Astrid - tot die tien procent Belgen die aan slapeloosheid lijdt? "Slaapproblemen zijn typisch aan deze tijd. Bovendien gaan we zelf stevig in de fout", zeggen slaapexperts.

Fans van het koningshuis maken zich zorgen: prinses Astrid (55) is al tweeënhalve maand niet meer in het openbaar verschenen. Op 20 februari woonde ze nog een prijsuitreiking bij in het Brusselse Plaza Hotel, maar daarna bleef het stil. Nochtans is de zus van koning Filip - na ons vorstenpaar - een van de bezigste bijen van de koninklijke familie met vorig jaar 40 activiteiten op de agenda. Sinds het begin van 2018 zou ze er amper zes hebben vervuld. Volgens de Waalse krant 'Sudpresse' is dat niet zonder reden: de prinses zou kampen met ernstige slaapstoornissen. Nieuws dat het koninklijk paleis bevestigt. En ze is lang niet alleen.

