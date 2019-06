Primeur: VUB-team forceert doorbraak in diagnose leveraandoening bvb

06 juni 2019

15u17

Bron: Belga 0 Medisch Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het UZ Brussel zijn erin geslaagd om leverfibrose te detecteren via een klassiek bloedonderzoek bij de huisarts. Het is goedkoper en minder pijnlijk dan de biopsie die nu nodig is. De ontdekking wordt gezien als een belangrijke stap in de strijd tegen leverziektes.

Fibrose wordt onder meer veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, obesitas of virale infecties zoals hepatitis C. Wanneer dit niet tijdig wordt ontdekt, kan dit leiden tot levercirrose of -kanker. Tot nu toe is de voornaamste methode om leverfibrose vast te stellen een dure en pijnlijke leverbiopsie.

Uit verschillende tests met 205 proefpersonen met chronische leverziekten in het universitair ziekenhuis in Jette stelden onderzoekers Joeri Lambrecht en professor Leo van Grunsven vast dat patiënten met leverfibrose hogere waardes van het zogenaamde 'Platelet Derived Growth Factor Receptor beta' (PDGFRß) in hun bloed hadden. Bovendien steeg die waarde naarmate de fibrose verder gevorderd was.



Deze parameter combineerden de onderzoekers met twee andere veelgebruikte klinische bloedparameters bij vermoeden van een leveraandoening: albumine (eiwitmolecules aanwezigheid in het bloedplasma) en bloedplaatjes.

Geen biopsie meer

Zo komen ze tot een nieuw diagnose-algoritme, de zogenaamde PRTA-score. Daarmee kan bepaald worden of een patiënt lijdt aan leverfibrose en heeft men ook een goed idee van het stadium van de aandoening. De PRTA-score onderscheidt zich van andere niet-invasieve manieren door zijn gevoeligheid om ook de vroege stadia van leverfibrose vast te stellen. Doordat er enkel een bloedafname nodig is, is deze diagnosetechniek pijnloos en aanzienlijk goedkoper dan een biopsie. Bij zo'n biopsie moet een stukje van de lever meestal operatief verwijderd worden tijdens een ingreep in het ziekenhuis.

"In de toekomst moeten patiënten niet meer naar het ziekenhuis gaan voor een biopsie, maar kunnen ze gewoon bloed laten nemen door hun huisarts", zegt Joeri Lambrecht. "Hierdoor kunnen we ook veel meer mensen gaan screenen waarvan we vermoeden dat zij een groot risico lopen op leverfibrose en latere levercirrose. Zo kunnen we de aandoening in een vroeger stadium ontdekken, wat een grotere kans op genezing geeft. Dat de test ook een stuk goedkoper is dan een biopsie is zowel voor de patiënt als voor onze gezondheidszorg mooi meegenomen.”