Primeur: eerste baby geboren die in baarmoeder van overleden donor groeide AW

05 december 2018

09u19

Bron: Belga 0 Medisch In Brazilië is het eerste kind ter wereld gekomen via een transplantatie van een baarmoeder van een overleden donor. Dat maakten artsen bekend in het medisch tijdschrift The Lancet.

Het gezonde meisje van 2,5 kilogram werd in december vorig jaar geboren in Sao Paulo. Nadat een 45-jarige vrouw overleed, kwamen de Braziliaanse artsen erachter dat de baarmoeder geschikt zou zijn voor de 32-jarige vrouw die lijdt aan het Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH)-sydroom, waardoor ze geen baarmoeder heeft.



Een op de 4.500 vrouwen ter wereld heeft dit syndroom.

Gezonde zwangerschap

De eierstokken van de vrouw waren in orde. Dokters namen daarop eitjes weg die ze bevruchtten en nadien invroren. De baarmoedertransplantatie duurde tien uur. Zowat zes weken na de operatie begon de vrouw regels te krijgen en zeven maanden na de transplantatie plantten artsen de bevruchte eitjes in. De baarmoeder verwijderden ze vervolgens tijdens de keizersnede.



"De resultaten bewijzen de haalbaarheid van de behandeling van baarmoederonvruchtbaarheid door transplantatie van een overleden donor. Ze openen het pad voor een gezonde zwangerschap voor alle vrouwen met onvruchtbaarheid in de baarmoeder, zonder de noodzaak van levende donors of live donor-chirurgie", schreven de artsen.

Al 39 baarmoedertransplantaties van levende donoren

Volgens het team is het meisje gezond en ontwikkelt het kind zich normaal. Er zijn eerder 39 baarmoedertransplantaties geweest van levende donoren. Dat leidde tot elf baby's, maar geen transplantaties van overleden donoren hadden eerder geresulteerd in levende kinderen.