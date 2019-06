PrEP: “Beschermd tegen hiv, maar besmet met gonorroe” IB KVDS

11 juni 2019

07u00

Bron: Belga 4 Medisch Meer dan tweeduizend Belgen krijgen remmers om zich tegen hiv te beschermen, maar in die groep lijkt het condoomgebruik terug te lopen en gaan andere soa's ongeremd rond. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Twee jaar betaalt de ziekteverzekering Riziv al hiv-remmers terug aan gezonde mensen om besmetting te voorkomen. Het gaat om "PrEP" ("Pre-Exposure Prophylaxis"), een strategie die het aantal nieuwe hiv-infecties moet terugdringen bij degenen die het meeste risico ­lopen. Vorig jaar ging het om ruim 2.100 mensen zonder hiv die het geneesmiddel Truvada terugbetaald kregen.

Hepatitis

Nu blijkt dat in die groep het condoomgebruik terugloopt, waardoor ze andere soa's oplopen. "Een zeer groot deel van de mannen die PrEP krijgen, loopt chlamydia of gonorroe op, en sommigen zelfs hepatitis C", zegt Bea Vuylsteke, arts-epidemioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en hoofdonderzoeker van het project rond preventieve hiv-medicatie, iets wat al te zien was in een Amsterdams PrEP-project.





Het is wel nog wachten op de definitieve cijfers van soa's in de Belgische PrEP-groep. Aan de paper daarover wordt de laatste hand gelegd.



Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, blijft het terugbetalen van hiv-remmers aan gezonde mensen echter verdedigen en promoten om besmetting te voorkomen (de ‘PrEP’-strategie). “We zijn vooral blij dat er vandaag twee middelen zijn om hiv-besmetting te voorkomen”, zegt Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert. “We blijven uiteraard condooms promoten, maar daarnaast ook PrEP als volwaardig alternatief voor mannen bij wie condooms niet aangewezen zijn.”

“Om PrEP te krijgen, moet je om de drie maanden een screening ondergaan, waarbij ook op andere soa’s gecontroleerd wordt”, voegt Cruyssaert eraan toe. “Je zou dus ook kunnen zeggen dat zonder PrEP die personen langer met een soa zouden rondlopen en die soa zelfs onwetend verder zouden verspreiden.”