Potentieel coronavaccin kan volgens topman AstraZeneca nog steeds klaar zijn voor eind 2020 AW

10 september 2020

13u02

Bron: Belga 1 Medisch Het vaccin tegen het coronavirus dat wordt ontwikkeld door de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford kan nog steeds voor het einde van dit jaar klaar zijn, ondanks het feit dat testen met het middel zijn stilgelegd vanwege medische problemen met een proefpersoon. Dat zei topman Pascal Soriot van AstraZeneca.

Woensdag raakte bekend dat de vergevorderde proeven in het Verenigd Koninkrijk met een experimenteel vaccin zijn onderbroken in verband met mogelijke ongewenste bijwerkingen bij een proefpersoon. Het gaat om een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk die neurologische symptomen vertoont die wijzen op myelitis, een zeldzame, pijnlijke aandoening. De diagnose van de vrouw moet nog bevestigd worden, maar ze is aan de beterhand. Mogelijk mag ze donderdag al het ziekenhuis verlaten, zei Soriot tijdens de conference call.

Volgens Soriot is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is en moet eerst goed worden uitgezocht of dit door het vaccin komt, voordat de testen worden hervat. Hij kon niet zeggen hoelang de onderbreking zal duren.

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. AstraZeneca en Oxford staan momenteel het verst in die ontwikkeling. Ze zitten in de zogenoemde klinische testfase 3. Dat is de laatste stap voordat toezichthouders moeten beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht. Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.