Populaire vaginaverjoning is nergens goed voor en zelfs gevaarlijk volgens FDA

02 augustus 2018

17u04

De populaire vaginale verjongingskuren zijn gevaarlijk en niet zonder risico's zegt het FDA (Food and Drug Administration) in Amerika. Zoals dat meestal gaat met bizarre hypes, worden de meeste vaginale verjongingen in Amerika uitgevoerd. Maar ook in België kiezen vrouwen voor een vaginaverjonging.

Na een geboorte of de menopauze kunnen vrouwen last hebben van een minder stevige vaginawand of vaginale droogte. Zulke verschijnselen overtuigen vrouwen vaak om voor een chirurgische verjongingskuur te kiezen. Daarbij ondergaan ze een behandeling met lasers die het vaginaal weefsel stimuleren. Dat zou helpen om verlorgen stevigheid en elasticiteit terug te winnen. De ingreep is op 1,2,3 gebeurd, wat een extra motivatie is voor vrouwen.

Gênante bijwerkingen

Maar wie kiest voor zo’n behandeling riskeert ook enkele bijwerkingen, waarschuwt het FDA: “Het is onveilig en de ingreep moet worden vermeden.” De

ingreep zou kunnen leiden tot andere aandoeningen zoals incontinentie. Dat kan

vervolgens een negatieve impact hebben op het seksleven en het algemene welbevinden. Daarnaast is de kans op littekens, brandwonden en terugkerende pijn groot, besluiten enkele experts.

Experts zeggen dat de therapieën - aangeboden door sommige privéklinieken in het VK en de VS maar ook een van de behandelingen in Belgische ziekenhuizen - een ernstig risico vormen op brandwonden, littekens en terugkerende pijn.

Bekkenbodemoefeningen

Dokter Vanessa Mackay, een Britse gynaecologe vult aan: "Er is geen bewijs dat suggereert dat de apparaten voor vaginale verjonging effectief zullen werken.” Ze raadt in plaats van de chirurgische ingreep enkele simpele bekkenbodemoefeningen aan. Ook voor vaginale droogte bestaan enkele alternatieven waaronder vochtinbrengende zalf en glijmiddel. Als die middeltjes niet werken, kan je nog altijd aan een arts vragen om oestrogeen voor te scrhijven.