Pollenseizoen is begonnen: hoe herken je coronasymptomen van hooikoorts? Joeri Vlemings

05 april 2020

10u07

Bron: VRT, Sciensano 8 Medisch Het pollenseizoen is van start gegaan. Vooral het stuifmeel van berken speelt mensen met een allergie dezer dagen parten. De symptomen aan de luchtwegen overlappen voor een groot stuk met die van het gevreesde coronavirus. Maar er zijn ook belangrijke verschillen.

Een verstopte neus, rooddoorlopen ogen, jeuk in neus en ogen, vermoeidheid, ademhalingsmoeilijkheden, een geïrriteerde keel, hoesten en niezen, dat zijn symptomen die hooikoortslijders meteen herkennen. Tot op zeker niveau lopen die ook gelijk met wat iemand ervaart die besmet is met het Covid-19-virus. Maar je kan de twee toch goed van elkaar onderscheiden, weet NKO-arts Peter Hellings van het UZ Leuven. “Bij een corona-infectie is er een belangrijke component van geurverlies aanwezig, met daarnaast ook koorts en een algemeen ziektegevoel.” Ook spierpijn is een symptoom dat normaal niet voorkomt bij een allergie, maar wél bij een griep of bij Covid-19. Wie twijfelt, kan altijd bij de huisarts terecht.

Als je hooikoortsklachten hebt, kan je best je normale basisbehandeling volgen en contact met pollen zo veel mogelijk vermijden. Sciensano raadt de volgende richtlijnen aan:

- Reinig uw neus met fysiologisch water

- Draag een (zonne-)bril om contactreacties te vermijden

- Neem een douche en was uw haren voor u gaat slapen

- Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na elk gebruik

- Droog de was niet buiten

- Houdt de ramen dicht bij verplaatsingen met de wagen

- Vermijd het toevoegen van irriterende of allergene factoren aan uw omgeving (tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen of doe-het-zelfproducten, enz.)

Minstens 1 op 10 personen in België heeft naar schatting last van allergische klachten bij blootstelling aan grote hoeveelheden berkenstuifmeel. Het berkenstuifmeelseizoen duurt gemiddeld 5 weken.

