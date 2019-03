Pollen niet alleen verantwoordelijk voor astma en hooikoorts maar vergroten ook kans op virale infecties AW

21 maart 2019

Bron: Belga 0 Medisch Pollen zijn niet enkel verantwoordelijk voor astma en hooikoorts, het stuifmeel is ook een onderliggende factor van virale infecties in de luchtwegen. Het ademhalingsslijmvlies wordt bij contact met pollen vatbaarder voor het herpesvirus, verantwoordelijk voor koortsblaasjes, windpokken en verkoudheden. Tot die vaststelling komen onderzoekers van de Universiteit Gent.

Tot vandaag gingen artsen ervan uit dat pollen enkel verantwoordelijk zijn voor astma en hooikoorts. Maar het stuifmeel van planten en bomen vergroot ook de vatbaarheid voor virale infecties. Dat houdt risico's in voor de volksgezondheid, gezien het aantal pollen op termijn zal toenemen door de klimaatopwarming. Het onderzoek van viroloog Hans Nauwynck en postdoctoraal onderzoeker Jolien Van Cleemput is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.



Aanleiding

Dat pollen ook de gevoeligheid voor virale infecties verhogen, komt door de aanwezigheid van proteasen of 'knipeiwitten' die bij planten zorgen voor de penetratie van de stuifmeelkorrel in de stamper. Bij mensen maken deze proteasen de verbinding tussen epitheelcellen (dekweefsel) en hun verankering kapot. Door het openen van de ademhalingsslijmvlieslaag infecteren de herpesvirussen gemakkelijker de epitheelcellen. Het afsterven van deze cellen geeft vervolgens aanleiding tot ziekten zoals zware verkoudheden.

De aanwezigheid van pollen maakt het ademhalingsslijmvlies dus vatbaarder voor virale ziekten. In de toekomst zullen protease-blokkers als geneesmiddelen uitgetest worden. Dat kan de directe vernietiging van het ademhalingsslijmvlies en de virale vatbaarheid ten gevolge van pollen tegengaan.