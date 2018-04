Poetsen kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen Schoonmaakproducten veel schadelijker dan gedacht Bieke Cornillie

26 april 2018

18u14 14 Medisch Een kraaknet huis? Daar riskeert de poetsvrouw haar leven voor. De lucht in huis- boordevol giftige stoffen afkomstig van javel, zeep en reinigingssprays- is vijf keer meer vervuild dan buiten. "Verluchten is de boodschap", waarschuwen experts.

Elke dag het glas van de douche schoonmaken met de reinigingsspray, twee keer per week de tegels schrobben met javel en tussendoor wat bleekmiddel en anti-kalk in het toilet: zo'n kraaknet en welriekend huis geeft een goed gevoel. De kans is echter groot dat nieuwe cijfers dat gevoel serieus doen keren. Poetsen is niet zonder risico. Dat je de flessen en emmertjes zeep beter ver weg houdt van je kleine spruit is logisch, maar ook de poetsvrouw loopt serieuze risico's met al die chemicaliën.

