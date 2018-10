Pink Ribbon investeert in Stichting Kankerregister voor betere behandeling borstkanker Redactie

31 oktober 2018

11u20

Bron: Belga 0 Medisch Pink Ribbon, de vereniging die zich inzet voor de vermindering van de impact van borstkanker, gaat over twee jaar tijd 139.000 euro investeren in de Stichting Kankerregister. Bedoeling is om zo de kwaliteit van de behandeling in alle ziekenhuizen en borstkankercentra naar het hoogste niveau te tillen.

Zowat 14,8 procent van alle kankers in België zijn borstkankers. Daarmee is de ziekte de meest voorkomende kanker in ons land. Jaarlijks krijgen 11.852 Belgen de diagnose maar niet iedereen krijgt overal de best mogelijke behandeling, hekelt Pink Ribbon.

De structuur en de objectieven van borstklinieken zijn op federaal niveau vastgelegd, maar de gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de controle. "Dat komt de homogeniteit van het systeem niet ten goede", klinkt het. "Want waarom krijgt in ons land de ene vrouw met borstkanker een radicale mastectomie na diagnose en de andere vrouw borstsparende chirurgie?

Transparante informatie

De meest dringende uitdaging is volgens de organisatie om de kwaliteit van de behandelingen in alle ziekenhuizen af te stemmen op de vooruitgang in de geneeskunde. Ook moeten de patiënten beter ingelicht worden en moeten ze transparante informatie krijgen. "Daarom financiert Pink Ribbon op lange termijn een belangrijke studie van Stichting Kankerregister, zodat de kwaliteitsindicatoren worden onderzocht en verbeterd, breed worden gecommuniceerd en dus begrijpelijk en bereikbaar zijn voor alle vrouwen", verklaart dokter Pia Cox, bestuurslid van Pink Ribbon.