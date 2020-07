Pfizer wil eind dit jaar al 100 miljoen dosissen van coronavaccin op de markt brengen HAA

Bron: Belga 24 Medisch Het farmabedrijf Pfizer is in de Verenigde Staten gestart met een volgende fase in de ontwikkeling van een mogelijke coronavaccin. Uit vier kandidaat-vaccins werd er één geselecteerd voor een wereldwijde werkzaamheidsstudie bij 30.000 deelnemers. Als de studie succesvol is, wil Pfizer in oktober wettelijke goedkeuring vragen en tegen eind 2020 tot 100 miljoen dosissen leveren.

Samen met immunotherapiebedrijf BioNTech werden preklinische en klinische onderzoeken uitgevoerd met vier RNA-kandidaat-vaccins. Uiteindelijk werd het zogenoemde 'BNT162b2'-vaccin geselecteerd als meest geschikte kandidaat, op basis van parameters als veiligheid en immuunrespons. Uit voorlopige gegevens van de klinische proeven op bijna 120 patiënten, kwamen over het algemeen lichte tot matige bijwerkingen voor van een à twee dagen, zoals koorts, vermoeidheid en rillingen. Ernstige bijwerkingen waren er niet.

Deelnemers

Aan de volgende fase zullen tot 30.000 mensen tussen 18 en 85 jaar oud deelnemen. De bedrijven zoeken onder meer mensen uit gebieden waar er nog een significante verspreiding van het virus heerst. In de VS is de nieuwe fase al van start gegaan, uiteindelijk zullen wereldwijd ongeveer 120 centra deelnemen.



"De start van het fase 2/3-onderzoek is een grote stap voorwaarts richting een potentieel vaccin om de huidige Covid-19-pandemie te helpen bestrijden, en we kijken ernaar uit om bijkomende gegevens te genereren naarmate het programma vordert", zegt Kathrin Jansen, hoofd van de afdeling vaccins bij Pfizer.

Puurs

Als de fase 2/3 studie succesvol is, verwachten Pfizer en BioNTech dat ze in oktober 2020 klaar zijn om toestemming in noodgevallen of een of andere vorm van wettelijke goedkeuring aan te vragen. In het scenario dat die goedkeuring ook effectief wordt gegeven, zouden de bedrijven eind dit jaar tot 100 miljoen dosissen kunnen aanleveren. Tegen eind 2021 moet dat opgelopen zijn tot ongeveer 1,3 miljard dosissen.

Eerder werd de vestiging van Pfizer in Puurs aangeduid als de faciliteit waar het vaccin geproduceerd zal worden voor Europa. Daartoe startte het bedrijf half juni met de werving van 150 nieuwe medewerkers.

