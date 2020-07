Pfizer en BioNTech melden bemoedigende eerste resultaten voor coronavaccin JTO

01 juli 2020

17u49

Bron: Belga 0 Medisch Het Duitse bedrijf BioNTech en het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer hebben vandaag positieve voorlopige resultaten bekendgemaakt voor hun gezamenlijke vaccinproject tegen het nieuwe coronavirus, getest op 45 deelnemers.

“Het zogeheten BNT162b1 experimenteel vaccin is in staat om neutraliserende antilichaamreacties bij mensen te genereren op niveaus die hoger zijn dan, of gelijk zijn aan, die welke worden gezien in herstellende sera - en dat doet het bij relatief lage doses”, aldus een verklaring van Ugur Sahin, algemeen directeur van BioNTech namens de beide partners. Herstellend serum komt uit het bloed van mensen die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2 en die zijn hersteld.

Antilichamen

De voorlopige gegevens zijn afkomstig van een zogenaamde Fase 1/2 klinische tests in de Verenigde Staten, die tot doel had te verifiëren dat het vaccin niet giftig was en een immuunsysteemreactie veroorzaakte om het lichaam voor te bereiden bestand te zijn tegen het virus. Vijfenveertig gezonde volwassenen van 18 tot 55 jaar namen deel aan het experiment, de meesten kregen twee doses, met een tussenpoos van 21 dagen, hetzij van het vaccin of van een placebo, zonder het te weten.

Maar een relatief groot aantal deelnemers had koorts na de tweede dosis, blijkt uit de studie die online is geplaatst op de wetenschappelijke prepublicatiesite medrxiv.org.

De technologie van dit vaccin is gebaseerd op messenger-RNA, een genetische code die in menselijke cellen wordt ingebracht om het antilichamen te laten maken die specifiek zijn voor het coronavirus.

Het aandeel Pfizer steeg na de aankondiging ruim 4 procent op de beurs van New York.

Experimentele vaccins

Verschillende bedrijven hebben al voorlopige resultaten gepubliceerd die erop wijzen dat hun experimentele vaccins een immuunreactie veroorzaken na de beginfase van hun klinische proeven bij mensen.

Volgens de London School of Hygiene & Tropical Medicine zijn 23 projecten gestart met deze proeven, en verschillende zijn al naar de tweede of zelfs naar de derde fase gegaan, waarbij het vaccin bij (tien)duizenden vrijwilligers wordt geïnjecteerd om te zien of het besmetting kan voorkomen.

Het vaccin van de Amerikaanse biotech Moderna en dat van de British University of Oxford, verbonden aan het AstraZeneca-laboratorium, behoren tot de meest geavanceerde in grootschalige proeven, evenals verschillende Chinese projecten, in het bijzonder dat van het bedrijf CanSinoBIO dat reeds de toestemming kreeg om het te verdelen aan militairen van het Chinese leger.

UPDATE: Earlier today, we announced preliminary data from our ongoing Phase 1/2 study with @BioNTech_Group for a SARS-CoV-2 mRNA-based #vaccine candidate: https://t.co/6N42aJDzWM $PFE #COVID19 pic.twitter.com/7eQ07DTkDI Pfizer Inc.(@ pfizer_news) link