Personeelstekort in ziekenhuizen eist levens Jeroen Bossaert

14 mei 2018

05u00 5 Medisch Het nijpende personeelstekort in ziekenhuizen kost mensenlevens. Dat blijkt uit onze enquête bij verpleegkundigen en wordt bevestigd door getuigen. Liefst 70% maakte al fouten door de hoge werkdruk. Zes verpleegkundigen geven zelfs toe dat een patiënt daardoor stierf.

Hoe minder verpleegkundigen er in ziekenhuizen rondlopen, hoe groter de kans dat een patiënt sterft. Dat is in 2013 wetenschappelijk bewezen, maar uit de steekproef die uw krant hield bij meer dan 2.500 verpleegkundigen blijkt nu voor het eerst ook hoe omvangrijk het risico is in Vlaanderen en Brussel. 70% geeft toe dat ze op hun afdeling al fouten maakten omwille van de werkdruk. In 10% van de gevallen ging het om missers die fysieke of mentale schade veroorzaakten. Zes verpleegkundigen geven anoniem toe dat ze door de werkdruk al een fout maakten die het leven van een patiënt kostte.

"In weekends, op feestdagen en 's nachts gebeuren de meeste fouten", klinkt het. "Dan is er steevast te weinig personeel om iedereen fatsoenlijk te verzorgen."

Groot taboe op fouten

Uit de bevraging blijkt ook dat er in veel ziekenhuizen nog een groot taboe heerst rond fouten. Zes op de tien verpleegkundigen zien weinig tot geen ruimte om erover te praten. Het zorgt ervoor dat velen na het maken van een fout ook zélf mentale klachten ervaren. Dat gaat van angst om de job nog uit te oefenen, over slapeloosheid tot depressie.

In een reactie op onze reeks spreekt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) haar begrip uit voor de situatie van de verpleegkundigen. Volgens haar is de hoofdoorzaak van de hoge werkdruk niét te vinden bij de besparingen van de voorbije jaren, maar bij de vergrijzing van de maatschappij.

