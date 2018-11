Patiënten betalen veel voor gebruikt materiaal bij knieprothese Redactie

Patiënten betalen voor het gebruikt materiaal bij een knieprothese ruim 557 euro uit eigen zak, ongeacht of ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of niet en ongeacht of ze voor een meerpersoonskamer kiezen of niet. Niemand kan deze hoge factuur vermijden. Dat blijkt uit de jaarlijkse ziekenhuisbarometer van het Socialistisch Ziekenfonds.

Het Socialistisch Ziekenfonds onderzocht 529.345 ziekenhuisfacturen van zijn leden in 2017. Het ging na wat de leden gemiddeld uit eigen zak betalen en analyseerde de kosten bij een knieprothese.

Kamers

Een ziekenhuisopname kan duur uitvallen voor een patiënt. Het zijn vooral kamer- en ereloonsupplementen die de factuur hoog doen oplopen. In twee- en meerpersoonskamers werden deze supplementen in 2013 volledig afgeschaft, met positief gevolg voor de patiënt.

"Dit verbod probeert men via andere wegen te omzeilen, onder meer door een fors prijskaartje te hangen aan een eenpersoonskamer", zegt woordvoerster Katrien De Weirdt. "Een patiënt betaalt gemiddeld 1.798 euro voor een verblijf in een eenpersoonskamer, dat is 7,5 keer zoveel als in een twee- of meerpersoonskamer. In een eenpersoonskamer bestaat de factuur voor 66 % uit ereloonsupplementen. Ten opzichte van 2016 stijgt het gemiddelde ereloonsupplement met 4 %, in Vlaanderen bedraagt de toename zelfs 6 %."

Materiaalkosten

De ereloonsupplementen zijn de jongste jaren goed in kaart gebracht. "Dat is veel minder het geval voor de materiaalkosten, die onterecht onderbelicht blijven. De materiaalkosten vormen een relatief klein bedrag op de gemiddelde factuur over alle ziekenhuisopnames heen (63 euro). Maar bij specifieke ingrepen lopen deze kosten op", zegt De Weirdt.

De Socialistische Mutualiteit analyseerde de knieprotheses. Wie als patiënt in ons land een knieprothese ondergaat, betaalt daarvoor gemiddeld 1.589 euro. Van deze factuur gaat 557 euro of 35 % naar materiaalkosten. Voor een gewoon gerechtigde komt dit neer op bijna één derde van de factuur, voor iemand met recht op verhoogde tegemoetkoming is dat al meer dan de helft.

Afhankelijk van ziekenhuis

Daarnaast valt op dat deze prijs sterk varieert tussen de ziekenhuizen. "Dat gaat van 386 euro tot 726 euro, ofwel een meerprijs van 88 %. Een onderzoek naar het waarom van deze verschillen is dringend nodig", benadrukt De Weirdt.

Het Socialistisch Ziekenfonds roept zijn leden op zich goed te informeren om een financieel verstandige keuze te maken bij ziekenhuisopname. "De keuze voor een twee- of meerpersoonskamer is de veiligste. In deze kamertypes mogen artsen en ziekenhuizen geen ereloon- of kamersupplementen aanrekenen", aldus De Weirdt.