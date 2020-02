Patiënte (53) speelt liedjes van Julio Iglesias op viool terwijl hersentumor wordt verwijderd William van Houte HAA

19 februari 2020

13u54

Bron: AD.nl, King’s College Hospital 0 Medisch Een bijzondere operatie in het King’s College ziekenhuis in Londen. Tijdens een hersenoperatie, waarbij artsen een hersentumor verwijderden, bleef de patiënte gewoon viool spelen.

Het team van artsen vroeg de 53-jarige Dagmar Turner, een professioneel violiste, om het instrument te bespelen tijdens de operatie. Zo konden artsen goed haar handbewegingen en coördinatie in de gaten houden terwijl ze in het brein van Turner millimeterwerk uitvoerden. Volgens Reuters speelde Turner naast composities van Mahler en Gershwin, ook nummers van Julio Iglesias.

De Britse werd in 2013 onwel tijdens een concert. Na een bezoek aan de dokter bleek dat ze een hersentumor had. De gepassioneerde violiste speelt in het orkest van Wight, een eiland ten zuiden van Southampton in Engeland.

Risico verkleinen

De vrouw heeft een tienerzoon van 13 en was bang dat ze door de hersenoperatie geen viool meer zou kunnen spelen. De tumor bleek namelijk ook nog eens in een deel van haar hersenen te zitten die de fijne motoriek van de hand bepaalt. “Viool spelen is mijn passie. Ik doe het al sinds dat ik 10 jaar oud ben. De gedachte dat ik niet meer zou kunnen spelen, was hartverscheurend”, vertelt Turner tegen Britse media.

De arts van het Londense ziekenhuis kwam met een oplossing om het risico van de operatie te verkleinen. De specialist speelt zelf graag piano en kon zich daarom goed voorstellen dat Turner bang was.

Alle functies behouden

Op de bijzondere foto, die het ziekenhuis openbaar maakte, is te zien hoe de vrouw viool blijft spelen terwijl de artsen haar hersenen monitoren. Door deze bijzondere ingreep kan de Britse in de toekomst zeker viool blijven spelen. Drie dagen na de operatie mocht Turner al naar huis. “We hebben 90 procent van de tumor kunnen verwijderen, inclusief alle agressieve delen, terwijl de patiënt alle functies van de linkerhand heeft behouden”, aldus de arts.

Jaarlijkse worden in King’s College Hospital in de Britse hoofdstad zo’n 400 ingrepen uitgevoerd om hersentumoren te verwijderen. Het is voor het eerst dat tijdens zo’n hersenoperatie een patiënte gevraagd wordt om muziek te spelen. Eerder werden wel al mensen op de operatietafel wakker gemaakt om een taaltest af te leggen.

