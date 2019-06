Patiënt zit gemiddeld 3 uur op spoed (of 5 minuten, als het écht dringend is) IDV

05 juni 2019

00u00 2 Medisch Dik drie uur spenderen mensen op een spoedafdeling in België, van aankomst tot vertrek. Dat berekende Test-Aankoop na een bevraging van 5.200 Belgen op spoed. Als de verpleegkundige bij de triage oordeelt dat je echt een acuut probleem hebt, duurt het doorgaans maar vijf minuten voor je een arts ziet.

Zes ziekenhuizen halen een heel hoge tevredenheidsscore in het onderzoek: UZ Leuven, AZ Damiaan in Oostende, UZ Jette, AZ Groeninge in Kortrijk, UZ Gent en AZ Delta (Roeselare-Menen-Torhout). Vijf doen het significant slechter: Erasmus Ziekenhuis in Anderlecht, Heilig Hart Tienen, OLV-ziekenhuis Asse-Aalst, Europa Ziekenhuizen in Etterbeek en Ukkel, en AZ Vilvoorde. Vooral de wachttijd voor een eerste doktersconsultatie en de gekregen medische informatie voldeden er niet. Volgens Test-Aankoop zijn de verschillen relatief klein. "Als een ziekenhuis onderaan de lijst staat, is dat omdat het minder goed scoort dan andere, maar dat wil niet zeggen dat het objectief slecht scoort. Doorgaans vinden patiënten dat spoed het goed doet."

Slechts één op de drie patiënten ging eerst naar de huisarts. Wie rechtstreeks naar spoed trok, deed dat omdat het ziekenhuis beter is uitgerust (32%), de huisarts op dat moment geen raadplegingen deed (20%), het ziekenhuispersoneel meer ervaring heeft met moeilijke gevallen (17%) of het ziekenhuis dichterbij was (15%). Eén op de tien koos voor spoed "omdat het daar sneller vooruitgaat".