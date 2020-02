Pasgeboren baby besmet met coronavirus, toch blijven de meeste kinderen gespaard YV

06 februari 2020

11u53

Bron: NYT, BBC 2 Medisch 30 uur na de geboorte werd bij een baby het nieuwe 2019-nCoV-virus vastgesteld. Daarmee is het tot nu toe het jongste coronapatiëntje. Toch blijft een van de grootste mysteries rond het coronavirus waarom zo weinig gevallen van besmette kleine kinderen gekend zijn. De uitbraak kostte volgens de laatste cijfers wereldwijd al meer dan 560 doden en besmette meer dan 28.000 mensen.

De baby die besmet is, werd afgelopen zondag geboren in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak. De moeder was voordien al besmet met het coronavirus, maar het is nog onduidelijk hoe zij het precies doorgaf. Misschien gaf ze het door via de baarmoeder, maar ze kan ook haar kind besmet hebben door contact na de geboorte.

“Mijn gok is dat jonge kinderen wel besmet worden, maar minder heftige symptomen vertonen” Malik Peiris, hoofd virologie aan de Universiteit van Hong Kong

Toch is het uitzonderlijk dat de dokters de besmetting vaststelde bij het jonge kind. Sinds 22 januari zijn er namelijk amper besmettingen bij kinderen onder de 15 jaar oud geregistreerd. Dat is opvallend, omdat sinds dan het aantal besmettingen in totaal steeg met 27.500. Veel data over het aantal besmette kinderen zijn er niet, maar er zijn nog geen kinderen dood gegaan aan de ziekte.

Vertekende cijfers

“Mijn gok is dat jonge kinderen wel besmet worden, maar minder heftige symptomen vertonen”, legt dokter Malik Peiris, hoofd virologie aan de Universiteit van Hong Kong uit aan de Amerikaanse krant The New York Times. Het aantal besmettingen bij kinderen zou daarom vertekend zijn omdat er weinig gegevens zijn over de mildere gevallen.

Bij onderzoek van een familie, die in Wuhan was en ziektesymptomen vertoonde, ontdekten dokters dat ook het 10-jarig kind van het gezin besmet was. Het kind vertoonde geen uitwendige symptomen van het virus, zoals keelpijn, koorts of diarree, maar de dokters troffen wel aanwijzingen aan van een virale longontsteking binnenin de longen. Onderzoekers gaan ervan uit dat het een typisch verschijnsel is van het nieuwe coronavirus bij kinderen.

Ook bij SARS en MERS weinig kinderen

Toch is het niet zo merkwaardig dat kinderen veiliger zijn voor ziektes dan volwassenen. Bij de uitbraak van SARS en MERS, die ook coronavirussen zijn en samen aan 800 mensen het leven kostten, bleven kinderen gespaard. Van de 8.000 besmettingen bij SARS waren maar 135 kinderen geïnfecteerd, en de meesten van hen vertoonden nooit symptomen.

Waarom volwassenen precies kwetsbaarder zijn voor epidemies is mogelijk te wijten aan andere aandoeningen die ze kunnen hebben, zoals diabetes of hartafwijkingen. Daarnaast neemt de werking van het immuunsysteem af vanaf 50 jaar volgens dokter Raina MacIntyre, epidemioloog aan de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales in Australië. “Daarom zien we bij de meeste infecties het hoogste gevaar voor ouderen.”