Palliatieve zorgverlener getuigt: van deze vijf dingen hebben mensen het meeste spijt Jolien Meremans

20 mei 2018

13u45

Bron: The Guardian 0 Medisch Bronnie Ware woont in Australië en werkte jarenlang als palliatieve zorgverlener om patiënten te begeleiden tijdens de laatste twee weken van hun leven. Haar patiënten vertelden haar vaak waar ze in hun leven het meeste spijt van hadden. Volgens Ware waren er vijf dingen die bij de meeste van haar patiënten terugkwamen. "Er was helemaal geen sprake van meer seks of bungee jumpen."

"Ik had beter zelf geleefd, en niet geleefd voor de verwachtingen van een ander"

"Wanneer mensen beseffen dat hun leven bijna voorbij is en ze er op terugkijken, beseffen ze heel goed welke dromen ze niet hebben kunnen verwezenlijken. De meeste van mijn patiënten hadden zelfs de helft van hun dromen niet kunnen najagen en legden de schuld van hun dood deels bij de keuzes die ze al dan niet maakten. Gezondheid brengt een vrijheid en dat is niet voor iedereen duidelijk.”

"Had ik maar niet zo hard gewerkt"

"Bijna elke mannelijke patiënt had spijt van zijn zware werkleven. Ze misten de jeugd van hun kinderen en het gezelschap van hun partner. Mannen die ik verzorgde, betreuren het ten zeerste dat ze hun leven lang alleen maar naar de pijpen van hun bazen hadden gedanst."

"Ik heb mijn gevoelens nooit oprecht kunnen uiten"

"Veel mensen onderdrukten hun ware gevoelens om conflicten met hun omgeving te vermijden. Het is vaak te laat wanneer ze beseffen dat het leven hen meer te bieden heeft.”

"Ik heb spijt dat het contact met mijn vrienden is verwaterd"

"Vaak realiseerden mijn patiënten zich pas echt in hun laatste weken hoe belangrijk vriendschap is. Velen liepen vast in hun eigen leven en lieten in de loop der jaren vriendschappen onbewust verwateren. Ze hadden spijt dat ze niet meer tijd en moeite in hun vriendschap hadden gestoken. Iedereen mist zijn vrienden wanneer ze dood gaan."

"Ik wilde gelukkiger leven"

"Ook bleek dat vele mensen tijdens hun leven nooit van het echte geluk hadden kunnen proeven. Velen beseften pas op het einde dat geluk een keuze is. Ze leefden op het ritme van oude patronen en gewoonten. Diep vanbinnen verlangden vele patiënten om nog eens goed te kunnen lachen voordat ze heengingen. "