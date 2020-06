Oxford-vaccin zal in België worden geproduceerd SPS

15 juni 2020

16u10

Bron: Belga 0 Medisch De actieve substantie van het coronavaccin dat ontwikkeld wordt aan de Britse Oxford-universiteit, zal in België geproduceerd worden. Het Franse farmabedrijf Novasep heeft daarvoor een akkoord gesloten met het Brits-Zweedse AstraZeneca, dat de licentie heeft om het vaccin op de markt te brengen.

De Britse Oxford-universiteit werkt samen met farmareus AstraZeneca aan een vaccin tegen het coronavirus. Dat middel zit nog volop in de testfase, maar de universiteit hoopt het tegen de herfst af te hebben, zodat het in de loop van volgend jaar wereldwijd kan worden verdeeld.

Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland hebben een samenwerking op poten gezet en zo al 300 miljoen dosissen van het vaccin besteld om vanaf begin 2021 de Europese markt te bevoorraden. Oxford en AstraZeneca gaan daarvoor in zee met het Franse Novasep, Europese marktleider als het gaat om de productie van virale vectoren, de actieve bestanddelen in vaccins.

De actieve bestanddelen voor het Oxford-vaccin zullen geproduceerd worden op de Novasep-site in het Belgische Seneffe, in de provincie Henegouwen. Novasep kan daar "een beroep doen op het lokale biofarmaceutische ecosysteem om snel het nodige extra personeel te mobiliseren om het project te kunnen realiseren", klinkt het. Meer details over het partnerschap maakt het bedrijf niet bekend, al is het niet de bedoeling om andere activiteiten op de site in Seneffe tijdelijk af te stoten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er op dit moment wereldwijd om en bij de 118 coronavaccins in ontwikkeling. Daarvan worden er al acht getest op proefpersonen, waaronder dat van Oxford. Via de Europese Commissie loopt een overkoepelend initiatief om alle Europese lidstaten van een vaccin te voorzien eens er een werkend middel is ontwikkeld.

