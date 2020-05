OVERZICHT. Aantal patiënten op intensieve zorg duikt onder de 500 HLA

10 mei 2020

11u17

Bron: Sciensano 16 Medisch Er zijn de afgelopen 24 uur 485 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. In de ziekenhuizen werden 83 nieuwe patiënten opgenomen, maar de totale bezetting in de ziekenhuizen daalt wel verder. Ook op intensieve zorg daalde de bezetting met 26 tot 476. Jammer genoeg vielen er opnieuw 75 overlijdens te noteren.

Gisteren werden er 76 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, met 83 vandaag zitten we dus voor de tweede dag op rij opnieuw ruim onder de honderd.



Met 231 ontslagen in de ziekenhuizen en 83 nieuwe opnames zijn nu in totaal nog 2.222 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 2.381. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten. De lichte daling op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 476 patiënten liggen. Het is voor het eerst sinds 25 maart dat minder dan 500 bedden ingenomen worden op de afdeling intensieve zorg.

Er werden 75 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 76 gisteren. Daarvan stierven 48 mensen in Vlaanderen, 19 in Wallonië en 8 in Brussel. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.656 (zwarte lijn).

Met de 231 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.642 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).

Er zijn ook 485 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat een daling is tegenover gisteren (585). Van de 485 nieuwe besmette personen wonen er 301 in Vlaanderen, 144 in Wallonië en 35 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 5 gevallen.



Wat weten we over de overlijdens?

Van de 75 nieuwe doden overleden 36 mensen in het ziekenhuis en 38 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 71 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 8.656 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum.



