Overgewicht is nog schadelijker dan we dachten JC

15u42

Bron: Science Daily, Bristol University 0 Thinkstock Medisch De schadelijke gevolgen van overgewicht zijn tot nu toe onderschat. Dat blijkt uit een nieuwe studie op basis van de gegevens van 60.000 ouders en hun kinderen.

Eerdere studies hebben aangegeven dat de optimale BMI, waarbij het risico op overlijden geminimaliseerd wordt, iets hoger ligt dan wat artsen aanbevelen. Die adviseren een BMI tussen 18,5 en 25 aan te houden. Die studies deden dus echter de indruk ontstaan dat een licht overgewicht gezond is.

Een probleem bij die studies is dat ze enkel rekening hielden met het sterfterisico bij volwassenen en hun eigen BMI. Dat er een verband is, betekent echter nog niet dat dat ook causaal is.

Rookgedrag

Een onderzoeksteam van de universiteit van Bristol en de Technisch-Natuurwetenschappelijke universiteit van Noorwegen vermoedde dat de eerdere studies het ware effect van de BMI op de gezondheid niet correct weerspiegelen. Vroege stadia van ziektes, ongezonde gewoonten zoals roken, en andere factoren kunnen immers leiden tot een lager BMI én tegelijk tot een verhoogd risico op overlijden. De lagere BMI is dan niet de oorzaak van het verhoogde risico.

Bepaalde factoren, zoals roken, kunnen tegelijk leiden tot een lager BMI én een verhoogd risico op overlijden

Dat maakt het moeilijk in te schatten hoe de BMI de kans op overlijden daadwerkelijk beïnvloedt. In hun studie, die gepubliceerd is in het vakblad International Journal of Epidemiology, gingen de onderzoekers op zoek naar een causaal verband.

Ze maakten daarvoor gebruik van de Noorse databank HUNT die data van 130.000 mensen over BMI, gezondheid en sterftecijfers bevat. In de plaats van gewoon de BMI te vergelijken met het sterfterisico, zoals de conventionele studies gedaan hadden, keken de onderzoekers naar de mortaliteit bij ouders en de BMI van hun (volwassen) kinderen.

Genetisch

Dat heeft als voordeel dat de BMI niet beïnvloed is door factoren als ziekte en rookgedrag. Bovendien is de BMI van kinderen een indicator van de BMI van hun ouders, omdat beide cijfers gerelateerd zijn door genetische factoren. Zo vermeden de onderzoekers de problemen die bij de conventionele studies onvermijdelijk zijn.

De suggestie dat overgewicht gezond zou kunnen zijn, is dus een misvatting

Met deze methode bleken de schijnbaar schadelijke effecten van een laag BMI beperkt. De schadelijke effecten van een hoog BMI waren daarentegen groter dan bij de eerdere analyses. De schadelijke gevolgen van overgewicht werden daarbij dus onderschat.

Epidemie

De onderzoekers benadrukken dat hun studie het huidige advies van een BMI tussen 18,5 en 25 ondersteunt. De suggestie dat overgewicht gezond zou kunnen zijn, is dus een misvatting.

De toename van overgewicht en obesitas in de wereld is alarmerend. Volgens een recente studie in The Lancet waren er in 1975 wereldwijd 105 miljoen mensen met obesitas; in 2014 waren dat er al 641 miljoen.

Meer over BMI

gezondheid

ziekten

obesitas

samenleving