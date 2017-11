Overdosis drop kan levensgevaarlijk zijn Karolien Koolhof

Bron: AD.nl 0 Thinkstock - Medisch De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA waarschuwt om op te letten met het eten van grote hoeveelheden drop. Die kunnen namelijk zorgen voor blijvende gezondheidsschade. De Nederlandse Wil de Jongh ondervond dat aan den lijve: "Al mijn spieren vielen uit", vertelt ze aan het AD.

Het is verleidelijk om die hele zak drop in één keer leeg te eten, maar volgens de FDA kun je dat beter niet doen. Hun onderzoek toont aan dat wanneer je gedurende twee weken lang elke dag meer dan 50 gram drop eet - zo'n tien dropjes - je in het ziekenhuis terecht kunt komen met hoge bloeddruk en een kaliumtekort. Dat kan weer zorgen voor hartritmestoornissen. Het is allemaal het resultaat van een overdosis glycyrrhizine, de zoetstof in drop.

De Nederlandse Wil de Jongh (63) had de pech dat twaalf jaar geleden te ontdekken. "Al mijn spieren vielen één voor één uit", vertelt ze. "Aanvankelijk negeerde ik het, want ik ben nooit zo snel met naar de dokter gaan. Maar toen ze uiteindelijk bloed prikten, bleek ik een kaliumtekort te hebben. En dat was het gevolg van de grote hoeveelheden dropjes die ik at."

Als ik er eentje eet, worden dat er twee en uiteindelijk eet ik de hele zak leeg. Maar toen kon ik ineens niet meer bewegen Wil de Jongh, werd opgenomen met een kaliumtekort

Dropverslaafde

Wil was naar eigen zeggen een echte dropverslaafde. "Als ik er eentje eet, worden dat er twee. Twee worden er vier en uiteindelijk eet ik de hele zak leeg. Maar toen kon ik ineens niet meer bewegen." Hoewel ze sinds haar opname twaalf jaar geleden geen dropje meer heeft aangeraakt, was het twee jaar geleden opnieuw raak. "Bij het bloedprikken had ik weer lage kaliumwaarden. Aan al die dropjes heb ik een nierfunctiestoornis overgehouden, waardoor ik nu onder strenge controle sta."



De Utrechtse is lang niet het enige bekende geval in Nederland, de grootste fabrikant van drop in de Europese Unie. Neuroloog-intensivist Walter van den Bergh van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) had een paar jaar geleden een patiënt die plotseling haar zicht verloor, verward was en flinke hoofdpijn had. Ook dat bleek te komen door een overdosis drop. Van den Bergh: "Die vrouw was aan het stoppen met roken en had sigaretten ingeruild voor dropjes. Ze dacht gezond bezig te zijn, maar kwam uiteindelijk op de intensive care terecht."

Naar aanleiding van dat voorval deed Van den Bergh nader onderzoek naar de gevaren van drop. Hij vindt het niet verwonderlijk dat de Amerikaanse FDA juist nu met die waarschuwing komt: "Rond Halloween gaan kinderen langs de deuren en komen ze thuis met grote hoeveelheden drop. Die waarschuwing geven ze dus heel gericht, om te voorkomen dat mensen al die dropjes achter elkaar gaan opeten."

Richtlijn

Uiteraard is er wel een verschil tussen een paar dropjes en een hele zak. Patricia Schutte, woordvoerster van het Nederlandse Voedingscentrum, raadt aan om als richtlijn maximaal 120 gram drop per dag aan te houden, of een halve liter zoethoutthee, waar de stof glycyrrhizhine ook in voorkomt. Schutte: "Verder is het ook oppassen geblazen met bijvoorbeeld hoestdrankjes, hoestpastilles en kauwgom met dropsmaak. Voor kinderen geldt zelfs een maximum van 25 gram drop, oftewel vijf dropjes per dag, omdat zij minder bloed en vocht in hun lichaam hebben."



Volgens Van den Bergh moeten we het gevaar van drop wel weten te relativeren: "Het is vooral gevaarlijk voor mensen die al last hebben van een hoge bloeddruk of hartproblemen. Als je gezond bent, moet je gewoon genieten van je drop. Net als bij alle andere dingen waar mensen aan verslaafd zijn: doe het met mate, dan is er verder weinig aan de hand."

Geniet van je drop, maar doe het met mate. Dan is er verder weinig aan de hand Walter van Bergh, neuroloog-intensivist UMC Groningen